Ohio State Marching Band rend hommage à Rush

L’Ohio State University Marching Band a rendu un vibrant hommage à Se précipiter, et a rendu hommage au regretté batteur du groupe, Neil Peart, lors du match de l’équipe de football des Buckeyes contre l’Université du Maryland.

La fanfare a offert des versions émouvantes de « Tom Sawyer » de Rush, « Limelight », « Red Barchetta », « Fly by Night » et plus encore. Fidèle à l’énorme batterie de Neil Peart, le groupe des Buckeyes a élargi sa section de percussions en ajoutant 20 toms et 20 cymbales supplémentaires montés sur quatre racks.

Comme si les arrangements de la fanfare des classiques du rock progressif ne suffisaient pas, le groupe a également affiché un certain nombre de mouvements impressionnants. Pendant le spectacle, le groupe a épelé « 2112 » et « YYZ », en plus de créer un groupe de trois pièces de bâtons avec la peau de batterie Rush de Peart.

La performance de 15 minutes à la mi-temps a obtenu le sceau d’approbation de Rush lui-même, qui a tweeté: « Nous sommes sans voix. »

De retour en septembre, Geddy Lee a annoncé qu’il publiera un mémoire prévu pour l’automne 2022.

Dans une publication Instagram, le bassiste a expliqué que l’idée d’un mémoire est venue de son isolement à Toronto pendant la pandémie – le plus long qu’il ait jamais passé là-bas depuis qu’il avait 19 ans et qu’il jouait dans le circuit des bars du nord de l’Ontario avec Se précipiter.

« Il y avait des doublures argentées brillantes à la maison: enseigner à mon petit-fils les subtilités du baseball et de l’observation des oiseaux, s’occuper de mes chiots (dont l’un était très malade) et passer les soirées avec ma belle moitié, un verre d’Armagnac dans main, alors que nous regardions toutes les émissions policières européennes jamais produites », a-t-il écrit. « Oh, et autre chose : j’ai commencé à écrire. Des mots, c’est-à-dire.

Lee a également déclaré que les mémoires l’avaient aidé à pleurer correctement la mort de son compagnon de groupe Neil Peart, décédé des mois avant la pandémie en janvier 2020. « Mon ami et collaborateur du Big Beautiful Book of Bass, Daniel Richler, a vu à quel point je me débattais dans après le décès de Neil, et a essayé de me faire sortir de mon blues avec des histoires drôles de sa jeunesse, me défiant de partager les miennes en retour », a-t-il écrit. « Alors je l’ai fait – à contrecœur au début, mais ensuite en me souvenant, oh oui, j’aime lutter avec les mots. »

