Ohio State, Michigan se cache à Cincinnati

Nous sommes à moins d’une semaine du premier classement des éliminatoires du football universitaire de 2021, lorsque nous aurons enfin une idée de la façon dont le comité des éliminatoires voit cette saison sauvage, étrange et chaotique. Bien sûr, rien n’est officiel jusqu’à ce que les quatre équipes des séries éliminatoires soient annoncées le 5 décembre, mais cela ne nous empêche jamais, nous et les fans de football universitaire, d’essayer de projeter qui sera et qui obtiendra un prix de consolation du Nouvel An Six Bowl.

Après les matchs de la semaine 8, les chances en séries éliminatoires de l’Alabama, selon le Football Power Index d’ESPN, ont vu une augmentation de près de 10 points, l’Oklahoma a eu une petite augmentation, le Pac-12 reste introuvable, les chances de Cincinnati ont fortement chuté et Penn State essentiellement disparu. Ainsi, au début de la semaine 9, les 4 meilleures équipes avec les meilleures chances de jouer restent les mêmes, mais leur ordre de classement est brouillé.

Voici un aperçu des meilleures équipes avec les meilleures chances de participer aux éliminatoires du football universitaire avant la semaine 9, selon le FPI d’ESPN jeudi.

1. Bulldogs de Géorgie (7-0)

Éliminatoires: 87,8%

Match de championnat national : 62,2 pour cent

Gagner le championnat : 37,7 pour cent 2. Alabama Crimson Tide (7-1)

Éliminatoires: 69,2 pour cent

Match de championnat national : 48,3 %

Gagner le championnat : 28,4 pour cent 3. Oklahoma Sooners (8-0)

Éliminatoires: 51,3 pour cent

Match de championnat national : 18,9 pour cent

Gagner le championnat : 6,1% 4. Bearcats de Cincinnati (7-0)

Éliminatoires: 45,6%

Match de championnat national : 12,4 pour cent

Gagner le championnat : 3,9 pour cent

La semaine dernière, les chances de la Géorgie en séries éliminatoires étaient de 90,4%, celles de l’Oklahoma étaient de 62,5%, celles de Cincinnati étaient de 62,1% et celles de l’Alabama étaient de 60,1%. Tous figuraient toujours parmi les 4 meilleures équipes, mais ils sont réorganisés cette semaine.

En rapport: Prédire laquelle des 9 équipes invaincues restantes du football universitaire perdra au cours de la semaine 9

Et la chose la plus notable sur la façon dont les chances de chacun en séries éliminatoires ont changé la semaine dernière concerne Cincinnati et les deux premières équipes en dehors des quatre premières : Ohio State et Michigan. La semaine dernière, les chances en séries éliminatoires de l’Ohio State étaient à 36,5%, tandis que celles du Michigan étaient à 37,8%. Mais maintenant, les chances de Cincinnati ont chuté de 16,5% après une frayeur contre Navy le week-end dernier, et les Buckeyes et Wolverines se hissent à la quatrième place des Bearcats.

Les chances en séries éliminatoires de Cincinnati, de l’Ohio State et du Michigan sont désormais séparées de seulement 1,2 point de pourcentage, les Buckeyes à 44,8% et les Wolverines à 44,4%. Cela signifie que même la moindre erreur des Bearcats ou une poussée de l’une des équipes Big Ten pourrait facilement changer les équipes du top 4 avec le meilleur tir et menacer la possibilité d’une équipe du groupe des 5 en séries éliminatoires.

Voici un aperçu des 10 meilleures équipes restantes avec les meilleures chances de se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire, selon le FPI d’ESPN.

5. Buckeyes de l’État de l’Ohio (6-1)

Éliminatoires: 44,8 pour cent

Match de championnat national : 25,0 pour cent

Gagner le championnat : 12,9% 6. Wolverines du Michigan (7-0)

Éliminatoires: 44,4 pour cent

Match de championnat national : 17,6 pour cent

Gagner le championnat : 6,3 pour cent 7. Pitt Panthers (6-1)

Éliminatoires: 22,3 pour cent

Match de championnat national : 7,6 pour cent

Gagner le championnat : 2,6 pour cent 8. Spartans de l’État du Michigan (7-0)

Éliminatoires: 9,8 pour cent

Match de championnat national : 2,3 pour cent

Gagner le championnat : 0,6 pour cent 9. Notre Dame Fighting Irish (6-1)

Éliminatoires: 8,0 pour cent

Match de championnat national : 1,8 pour cent

Gagner le championnat : 0,5 pour cent 10. Ole Miss Rebels (6-1)

Éliminatoires: 6,5 pour cent

Match de championnat national : 1,8 pour cent

Gagner le championnat : 0,5 pour cent

Parmi les équipes dignes d’espoir en séries éliminatoires qui figuraient dans le top 10, citons : l’Oregon (3,5% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires), l’Iowa (1,5%), l’Oklahoma State (1,0%) et Penn State (0,2%).

Prédire laquelle des 9 équipes invaincues restantes du football universitaire perdra au cours de la semaine 9

10 photos des derniers uniformes géniaux de Space Game de l’UCF en action contre Memphis

voir 10 images