Ohtani élu MVP AL pour la saison à 2, Harper remporte l’honneur NL

Shohei Ohtani a été élu à l’unanimité MVP de la Ligue américaine jeudi pour une saison à double sens jamais vue depuis Babe Ruth, et Bryce Harper a remporté l’honneur de la Ligue nationale pour la deuxième fois.

Ohtani a reçu les 30 votes de première place et 420 points de vote par les membres de la Baseball Writers’ Association of America. Le joueur de premier but de Toronto Vladimir Guerrero Jr. a terminé deuxième avec 29 secondes et 269 points, et le joueur de champ intérieur des Blue Jays Marcus Semien a terminé troisième avec 232 points. Le receveur de Kansas City, Salvador Perez, a obtenu l’autre deuxième place.

Ohtani a frappé .257 avec 46 circuits, 100 points produits et un .965 OPS en tant que frappeur désigné à temps plein des Los Angeles Angels, et il est allé 9-2 avec une MPM de 3,18 en 23 départs avec 156 retraits au bâton et 44 marches en 130 1/ 3 manches. C’était la première saison complète sur le monticule pour le droitier de 27 ans après la chirurgie de Tommy John en 2019.

Ohtani a remporté le prix AL Rookie of the Year en 2018 après avoir quitté les Hokkaido Nippon-Ham Fighters de la Pacific League pour signer avec les Angels. Cette année, il est devenu le premier partant à double sens de l’histoire du All-Star Game, qui a débuté en 1933.

Ruth n’a eu que deux saisons au cours desquelles il a prospéré au marbre tout en lançant régulièrement. Il a frappé 0,300 avec 11 circuits et 61 points produits en 1918 tout en obtenant une fiche de 13-7 avec une MPM de 2,22 pour Boston, puis a atteint 0,322 avec 29 circuits et 113 points produits en 1919 tout en obtenant une fiche de 9-5 avec une MPM de 2,97. Ruth a été vendue aux Yankees en décembre et n’a fait que cinq apparitions en monticule au cours de ses 16 dernières saisons.

Guerrero, 22 ans, était à égalité en tête des ligues majeures avec 48 circuits, avec une moyenne de .311 avec 111 points produits. Son père, Vladimir, a remporté le prix AL MVP 2004 avec les Anaheim Angels.

Semien a frappé .265 avec 42 circuits et 102 points produits. Le joueur de 31 ans fait partie des meilleurs agents libres de cette intersaison.

Harper a reçu 17 des 30 votes de première place et 348 points d’un panel séparé. Le voltigeur de Washington Juan Soto a terminé deuxième avec six premiers et 274 points, et l’arrêt-court de San Diego Fernando Tatis Jr. a terminé troisième avec deux premiers et 244 points.

Harper a surmonté un coup au visage avec un lancer de 97 mph de Génesis Cabrera des Cardinals de St. Louis le 28 avril pour battre .309 avec 35 circuits pour Philadelphie. Le joueur de 29 ans a dominé les ligues majeures avec un pourcentage de slugging de 0,465 et 1,044 OPS, à égalité en tête avec 42 doubles et 84 points produits.

Mais les Phillies ont raté les séries éliminatoires pour la troisième saison consécutive depuis qu’il a signé un contrat de 330 millions de dollars sur 13 ans. Harper a été élu MVP unanime avec Washington en 2015.

Soto, un joueur étoile pour la première fois à 23 ans, a atteint 0,313 avec 29 circuits et 95 points produits. Il a dominé les ligues majeures avec 145 buts sur balles et un pourcentage sur la base de 0,465.

Tatis, 22 ans, a mené la Ligue nationale avec 42 circuits, atteignant 0,282 avec 97 points produits.