Oihan Sancet, le Navarrais de l’Athlétisme qui marque l’histoire à El Sadar

01/04/2022

Act à 11h45 CET

Marcelino avait besoin d’un buteur et il l’a trouvé en Oihan Sancet. Le jeune de 21 ans de Pampelune a marqué les trois buts de l’Athletic à El Sadar et il a été découvert comme L’attaquant de référence de l’Athletic, au moins au cours du dernier mois de compétition.

Oihan est né à Mendillorri, un quartier de Pampelune, ​​et s’est fait remarquer en 2012 dans l’Interscolaire organisé par la Fondation Osasuna. Il a remporté le prix du meilleur joueur et était à l’âge de cadet, en 2015, lorsqu’il a signé pour l’Athletic. À Lezama, il brûlait les étapes jusqu’à ses débuts en 2019 avec la première équipe lors d’un match contre le Barça.

Avant il avait subi une grave blessure au genou, avec rupture des ligaments croisés, mais Sancet s’en est déjà remis et maintenant Il vit ses meilleures semaines en tant qu’attaquant de l’équipe de Bilbao, battant plusieurs records.

Selon le portail ‘OptaJose’, est le plus jeune footballeur à avoir marqué trois buts pour l’Athletic en Liga au 21e siècle et le premier joueur né en 200 ou plus tard à le faire avec n’importe quelle équipe de la compétition de ligue supérieure.

3 – À 21 ans et 253 jours, Oihan Sancet est devenu le plus jeune joueur à réussir un triplé avec @AthleticClub dans @LaLiga au 21e siècle et le premier joueur né en 2000 ou plus tard à le faire avec n’importe quelle équipe de la concurrence. Avion. pic.twitter.com/Tg87lhFW5L – OptaJose (@OptaJose) 3 janvier 2022

COMME ÇA AVANT OSASUNA

L’attaquant aime jouer contre Osasuna. En plus de ces trois buts à Pampelune -et il a pu en faire quelques autres-, il a déjà marqué la saison dernière l’équipe du rojillo à San Mamés et il en a aidé deux à El Sadar. Et maintenant à cela, nous devons ajouter que Il s’agit du joueur navarrais qui fait un triplé à Osasuna dans l’histoire de la Liga, selon ‘Mister Chip’.

OSA 1-3 ATH (75′) – Oihan Sancet est le premier joueur navarrais à faire un triplé à Osasuna (à l’extérieur ou à domicile) dans TOUTE l’histoire de la Liga. En deuxième division, Julio Antonio Elicegui (avec Deortivo) l’a fait lors de la saison 1940-41 (à l’extérieur et à domicile). – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 3 janvier 2022