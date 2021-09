Oink ! Découvrez cette séquence de gameplay pour «Mon ami Peppa Pig»

Arrête de rire au fond, là ! Ne saviez-vous pas que des millions de personnes dans le monde adorent absolument Peppa Pig? De ses origines en tant qu’humble émission télévisée pour enfants tôt le matin au Royaume-Uni à son statut actuel de géant mondial du merchandising, Peppa Pig est aimé de beaucoup – et très bientôt, ces mêmes fans pourront jouer leur propre épisode. de l’émission sur Nintendo Switch.

Annoncé en mai, Mon ami Peppa Pig vous voit concevoir votre propre avatar animal et rejoindre Peppa et sa famille pour vous lancer dans toutes sortes d’aventures. Les emplacements incluent la maison de Peppa, la maison des grands-parents de Peppa, la forêt, Snowy Mountain, le musée, le groupe de jeux, la plage et Potato City. Vous pourrez participer à de “multiples activités amusantes” et vous mettre à “créer votre propre histoire unique en explorant le monde de Peppa”. Espérons que cela s’améliore sur le jeu Nintendo DS, hein ?

My Friend Peppa Pig sera lancé le 22 octobre 2021 sur Switch, les plateformes PlayStation, les plateformes Xbox, PC et Google Stadia. Je dois me souvenir de Stadia.