Oiseaux ou avions? Polémique à Barcelone sur l’expansion de l’aéroport

21/05/2021 à 11:33 CEST

Doit-on agrandir l’aéroport de Barcelone? Un projet de l’ampleur promu par AENA est-il compatible avec la protection des valeurs environnementales qui entourent cette installation? Quelle est la priorité en Catalogne: augmenter le nombre de touristes ou préserver l’environnement? Telles sont quelques-unes des questions qui, depuis des mois, sont entendues de plus en plus avec insistance dans les débats publics et privés. L’expansion de l’aéroport de Barcelone illustre les défis auxquels l’humanité est confrontée dans un scénario de crise climatique.

La controverse naît parce que l’élargissement (qui permettra de passer des 53 millions de passagers actuels à 70 millions) nécessitera d’occuper plus de territoire dans le delta de la rivière Llobregat, où se trouve l’aéroport, et qui est une zone d’importance mondiale pour les oiseaux, ainsi qu’un habitat pour de nombreuses autres espèces. Les agriculteurs et les habitants de la région rejettent également le projet.

Il y a deux positions opposées. En premier lieu, ceux qui défendent ce projet, porté par l’AENA, soulignent qu’il est nécessaire de faire face à une relance économique après la pandémie, qui a gravement affecté les revenus de nombreuses familles catalanes. De plus, ils soulignent que l’aéroport actuel est déjà proche de sa limite de capacité et qu’il est nécessaire de l’agrandir pour répondre à une demande croissante de passagers.

Le président de l’AENA, Maurici Lucena, affirme que le temps presse et qu’une décision doit être prise immédiatement cet été. Lors d’une table ronde tenue le mois dernier, Lucena a déclaré que s’il n’est pas approuvé maintenant, le début de l’expansion sera reporté d’au moins cinq ans.

L’investissement en jeu est de 1 700 millions d’euros, mais AENA «ne fera rien contre l’opinion majoritaire»; des Catalans, a-t-il souligné. Dans tous les cas, dans des déclarations aux médias, il a assuré que Barcelone pourrait perdre sa compétitivité face à Madrid si vous manquez cette opportunité.

Lucena a rappelé que cette même année commencera l’expansion de l’aéroport de Madrid, qui passera d’une capacité de 70 millions de passagers à 80, “et cela n’est discuté par personne”, a-t-il souligné.

Le problème est fondamentalement environnemental. Non seulement parce que l’aéroport est situé dans le delta de la rivière Llobregat, une zone humide d’importance internationale, mais parce que de nombreux secteurs considèrent que le volume de touristes que reçoit la Catalogne approche déjà de la limite de la durabilité.

AENA a déclaré au sujet de cet espace naturel que sont prêts à rattraper leur retard à construire, en agrandissant la zone protégée actuelle de 25%.

Des entités commerciales telles que Foment del Treball défendent également l’expansion et font pression sur les administrations pour qu’elles approuvent le projet. Son président, Josep Sánchez Llibre, le disait clairement il y a quelques jours: «Assez, c’est trop. Oui à l’agrandissement de l’aéroport d’El Prat. «Vous ne pouvez pas rater cette opportunité», a-t-il déclaré en référence au fort investissement prévu.

En outre, l’expansion de l’aéroport de Barcelone signifierait une augmentation de deux points de la part de la contribution de l’aéroport au PIB catalan, passant de 6,8% actuellement à 8,9%.

Le secteur aérien, par l’intermédiaire de l’Association espagnole des utilisateurs, entrepreneurs et professionnels du transport aérien (Asetra), affirme que si la troisième piste n’est pas prolongée et que le terminal satellite projeté est construit, il y aura un «Perte de tourisme et d’investissements & rdquor;.

Cette entité précise également que la zone protégée pour les oiseaux de La Ricarda, qui sera affectée par les travaux, pourra être transférée «dans un autre environnement éloigné de l’installation aéroportuaire». Sinon, «cela mettra en danger la sécurité des passagers et des aéronefs».

Le front contre l’élargissement se développe

Mais ceux qui s’y opposent ne sont pas que des groupes environnementaux. La mairie de Barcelone a voté ce mardi contre l’extension de l’aéroport Josep Tarradellas-El Prat.

«Nous dirons toujours oui à l’investissement, mais pas aux propositions du XXe siècle qui n’ont pas d’avenir», a affirmé la maire adjointe de la mairie, Janet Sanz. Pour elle, choisir entre économie et environnement est un faux dilemme: «Il est ancien de forcer le choix entre économie et écologie».

Sanz a rappelé le chemin entreprise par la France pour réduire les émissions polluantes de l’aviation. Là, il a été approuvé pour interdire les vols qui ont une alternative ferroviaire si les temps de trajet sont inférieurs à deux heures et demie. Cette question est l’une des alternatives défendues par le conseil municipal.

En revanche, les socialistes, partenaires gouvernementaux de la mairie de Barcelone, soutiennent le projet et lors de la séance, ils ont rappelé que «l’Amérique, l’Afrique ou l’Asie ne peuvent être rejoints par le train». En fait, le président de l’AENA était un député socialiste.

Il y a quelques jours, des voisins, des organisations environnementales et des agriculteurs du delta de Llobregat ont publié une déclaration dans laquelle ils exigeaient l’arrêt des plans d’expansion du port et de l’aéroport.

Ces groupes récriminent les administrations qui «échappent à leur responsabilité de mener des actions urgentes pour préserver le delta», comme l’a également demandé l’Union européenne de l’État espagnol.

En février, La Commission européenne a ouvert une procédure contre l’État espagnol pour négligence environnementale qu’il observe dans le delta du Llobregat, et a demandé des explications au gouvernement et à la Generalitat sur les actions qu’ils développent pour préserver la zone.

Les groupes de quartier et les écologistes demandent que l’expansion envisagée soit retirée immédiatement et sans condition et affirment que le lieu choisi par AENA “est totalement inadmissible”.

Les entités estiment que ce type d’action «répond aux intérêts des grandes capitales multinationales et est contraire à l’intérêt général», en plus de rendre difficile l’atteinte des objectifs climatiques, de protection de la santé, des espaces agricoles et de l’environnement.

Ils accusent également la Generalitat «d’inaction et de collusion depuis des années», malgré les exigences d’approbation d’un plan de protection du delta.

Réduisez les vols comme solution

Ces groupes, parmi lesquels figurent Fridays for Future Barcelona, ​​DEPANA, Ecologistes en Acció, La Barceloneta Diu Prou, Federació d’Associacions de Veins i Veines de Barcelona, ​​Prou ​​Soroll, Plataforma de Qualitat de l’Aire et Moviment per la Justícia Climàtica Parmi beaucoup d’autres, ils exigent également que les vols qui ne sont pas nécessaires soient supprimés.

Plus précisément, ils demandent des “plans réduction des lignes de vol et les routes de transport maritime (dans le cas du port), principalement sur les routes courtes et les croisières, pour réduire les niveaux de pollution atmosphérique et sonore, et ainsi protéger la santé de la population touchée et réaliser la réduction annuelle des émissions de CO2 pour se conformer les objectifs climatiques de 20302 & rdquor;.

De même, ils demandent l’extension de l’espace protégé du réseau Natura 2000 à l’ensemble du parc agraire de Llobregat, y compris l’ancien lit de la rivière, et la réparation des dommages environnementaux dans la zone.

Mais, en dehors de considérations strictement environnementales, les organisations de quartier mettent en garde contre les surpeuplement touristique que Barcelone souffre (sauf pendant la période de la pandémie), ce qui a causé des problèmes de logement et de coexistence.

«Il y a des arguments environnementaux pour nous opposer, mais d’autres ont à voir avec le modèle de la ville. L’expansion de l’aéroport conduit à plus de tourisme, ce qui conduit à des loyers plus élevés, à l’expulsion des résidents de la ville & mldr; jusqu’à ce qu’une ville soit transformée en parc à thème & rdquor;, a récemment fait remarquer un activiste de Rebel·lió o Extinció à la presse locale.

Le débat est servi et promet d’être le prélude à d’autres controverses similaires. Et c’est que combiner la préservation du climat et de la biodiversité et, en même temps, le maintien de l’activité économique nécessitera des efforts jamais vus dans les circonstances environnementales actuelles.

