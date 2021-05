Oisín lève 5 millions de dollars pour développer des traitements contre les “ cellules zombies ” associées aux maladies liées à l’âge

Deux des trois cofondateurs d’Oisín: le PDG Matthew Scholz (à gauche) et le directeur scientifique John Lewis. (Photos d’Oisín)

Nouveau financement: La start-up de biotechnologie de Seattle, Oisín Biotechnologies, a levé un tour de table de 5 millions de dollars. Il développe actuellement des thérapies précliniques qui ciblent et tuent les cellules endommagées qui ont été biologiquement désactivées ou qui sont «sénescentes» et supposées mourir. Mais à mesure que les gens vieillissent, les cellules peuvent persister en tant que «cellules zombies» qui s’accumulent et sont associées à des maladies liées au vieillissement.

Le cycle était dirigé par Althea Group, un fonds de capital-risque basé à New York investissant dans des entreprises en démarrage; les autres investisseurs n’ont pas été divulgués. Oisín a été fondée en 2014 et a levé un total de 9,5 millions de dollars. L’entreprise compte 14 employés.

Approche de traitement: Oisín a développé un dispositif d’administration thérapeutique qu’il appelle un véhicule protéolipidique qui transporte à l’intérieur de l’ADN et peut être injecté aux patients. Le véhicule fusionne avec les cellules d’un patient et y libère sa charge utile d’ADN. Lorsqu’il se connecte à une cellule cible – peut-être une cellule sénescente ou cancéreuse – l’ADN déclenche sa mort. La startup a testé la technologie chez la souris.

Et après: La société se concentre sur le traitement des maladies liées au vieillissement, et cette ronde de financement accélérera les travaux sur les maladies rénales chroniques.

«L’insuffisance rénale chronique, notre objectif thérapeutique initial, a vu peu de progrès thérapeutiques au cours des dernières décennies. Nous pensons qu’Oisín est bien placé pour répondre à ce besoin médical non satisfait et continuera d’explorer d’autres applications en parallèle », a déclaré Matthew Scholz, PDG et co-fondateur d’Oisín.

Les co-fondateurs: La formation de Scholz est en informatique et il est le fondateur de plusieurs startups biotetch. Il est également PDG d’OncoSenX, qui a quitté Oisín en 2018 et étudie le traitement des tumeurs solides.

John Lewis est cofondateur et directeur scientifique d’Oisín, professeur de recherche sur le cancer de la prostate à l’Université de l’Alberta, où il est titulaire d’une chaire nommée, et est l’un des fondateurs d’OncoSenX, entre autres entreprises.

Gary Hudson est le troisième co-fondateur et président exécutif de la startup.

Qu’est-ce qu’il y a dans un nom: Oisín, un mot irlandais prononcé «oh-shen», est le nom d’un poète et guerrier gaélique renommé du 7ème siècle. Dans son conte le plus célèbre, Oisín épouse une femme fée avec laquelle il voyage sur une île magique de la jeunesse.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour fournir des informations générales supplémentaires sur l’entreprise.