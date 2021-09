Oita Trinita 2-0 Shonan Bellmare

11/09/2021 à 13:36 CEST

Les Oita Trinita gagné 2-0 contre bellmar Shonan lors du match qui s’est déroulé ce samedi au & Omacr; ita Bank Dome. Les Oita Trinita arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Sanfrecce Hiroshima par un score de 4-1. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le bellmar Shonan a dû se contenter d’un nul contre lui Rouges Urawa. Avec cette défaite, l’équipe de Hiratsuka était en quinzième position à l’issue du match, tandis que Oita Trinita est dix-huitième.

La première équipe à marquer a été la Oita Trinita, qui a ouvert le score grâce à un peu de Koide à la 32e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la mi-course du duel, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe d’Oita, qui a creusé l’écart avec un but de Est un juste avant le coup de sifflet final, précisément à 85. Finalement, le match s’est terminé avec un 2-0 à la lumière.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Oita Trinita sauté du banc Masuyama, Fujimoto, Est un, Nodake et Kobayashi remplacement Kobayashi, Koide, Nagasawa, Watanabe et Haneda, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Ikeda, Okamoto, Ohashi, Welinton et Ou non, qui a sauté sur l’herbe pour Yamada, Kobayashi, Wellington, Barada et Takahashi.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Koide, Nagasawa et Watanabe) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu une carte, spécifiquement Welinton.

Avec cette victoire, le Oita Trinita il monte à 20 points et se place à la dix-huitième place du classement. Pour sa part, bellmar Shonan il reste avec 26 points avec lesquels il a atteint cette vingt-huitième journée de compétition.

Les équipes continueront à disputer leurs prochains matchs en J1 Japanese League : le bellmar Shonan tentera de reprendre le chemin de la victoire lors de son prochain duel contre lui Guêpe de Fukuoka dans son fief, tandis que le Oita Trinita jouera contre lui Sagan tosu en dehors de la maison.

Fiche techniqueOita Trinita :Takagi, Henrique Trevisan, Misao, Tone, Shimoda, Haneda (Kobayashi, min.92), Koide (Fujimoto, min.68), Kagawa, Watanabe (Nodake, min.92), Kobayashi (Masuyama, min.66) et Nagasawa (Isa, min.79)Shonan Bellmare :Kosei, Oiwa, Sugioka, Ishihara, Barada (Welinton, min.74), Tanaka, Yamada (Ikeda, min.58), Takahashi (Ono, min.74), Kobayashi (Okamoto, min.64), Elyounoussi et Wellington ( Ohashi, min.64)Stade:& Omacr; ita Bank DomeButs:Koide (1-0, min. 32) et Isa (2-0, min. 85)