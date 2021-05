Oita Trinita 2-1 Guêpe Fukuoka

30/05/2021 à 10h01 CEST

le Oita Trinita gagné 2-1 contre Guêpe lors du duel qui s’est tenu ce dimanche dans le & Omacr; ita Bank Dome. le Oita Trinita arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Yokohama F. Marinos par un score de 0-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le Guêpe de Fukuoka perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Kawasaki Frontale. Après le match, l’équipe d’Oita est dix-huitième, tandis que le Guêpe il est septième à la fin du match.

La première partie du match a débuté de manière favorable pour l’équipe d’Oita, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Nagasawa à la 7e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Dans la seconde moitié la chance est venue pour lui Oita Trinita, qui a mis plus de terres entre les deux grâce au succès de Henrique Trévisan à la 70e minute. L’équipe visiteuse a réduit les distances grâce à un but à onze mètres de Croux à la minute 77, terminant ainsi le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de la Oita Trinita qui sont entrés dans le jeu étaient Watanabe, Yuya takazawa Oui Ton remplacer Kobayashi, Machida Oui Keisuke Saka, tandis que les changements dans le Guêpe Ils étaient Juanma, Yuzawa, Croux, Yamagishi Oui Shigehiro, qui est entré pour remplacer Watari, Kanamori, Wako, Sugimoto Oui Tanabe.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et deux pour les visiteurs. Au nom des habitants, la carte est allée à Kobayashi Oui Kagawa et par les visiteurs de Watari Oui Miya.

Avec cette victoire, le Oita Trinita il monte à neuf points et se place à la dix-huitième place du classement. Pour sa part, Guêpe de Fukuoka il reste avec 19 points avec lesquels il a atteint cette dix-septième journée de compétition.

Fiche techniqueOita Trinita :Popp, Henrique Trevisan, Misao, Keisuke Saka (Tone, min.87), Shimoda, Haneda, Kagawa, Koide, Kobayashi (Watanabe, min.62), Nagasawa et Machida (Yuya Takazawa, min.81)Guêpe de Fukuoka :Murakami, Miya, Nara, Wako (Croux, min.62), Salomonsson, Tanabe (Shigehiro, min.85), Hiroyuki, Sugimoto (Yamagishi, min.62), Kanamori (Yuzawa, min.62), Bruno Mendes et Watari (Juanma, min.46)Stade:& Omacr; ita Bank DomeButs:Nagasawa (1-0, min. 7), Henrique Trevisan (2-0, min. 70) et Croux (2-1, min. 77)