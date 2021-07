Oita Trinita contre Urawa Reds

09/07/2021 à 12:01 CEST

le Rouges Urawa visite ce samedi pour & Omacr; ita Bank Dome se mesurer avec Oita Trinita dans sa vingt-deuxième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

le Oita Trinita atteint la vingt-deuxième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Shimizu S-Pulse dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des 20 matches disputés jusqu’à présent en J1 Ligue japonaise avec un chiffre de 12 buts pour et 30 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rouges Urawa a obtenu un nul contre le Vegalta Sendai, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le Oita Trinita. Avant ce match, le Rouges Urawa il avait remporté 10 des 21 matchs disputés en J1 Japanese League cette saison et a inscrit 22 buts contre 26 en faveur.

Concernant les résultats à domicile, le Oita Trinita Il a réalisé un bilan de deux victoires, quatre défaites et quatre nuls en 10 matchs à domicile, il devra donc très bien défendre son objectif s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. A la maison, le Rouges Urawa Il a un bilan de trois victoires, quatre défaites et deux nuls en neuf matchs joués, c’est donc un rival à l’extérieur assez fort auquel les locaux devront faire face.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le & Omacr; ita Bank Dome et le bilan est de cinq victoires et trois nuls en faveur du Oita Trinita. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de huit matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Rouges Urawa. Le dernier affrontement entre les Oita Trinita et le Rouges Urawa Ce tournoi s’est joué en avril 2021 et s’est terminé sur un résultat de 3-2 en faveur de la Rouges Urawa.

Concernant leur position dans le tableau qualificatif de la Ligue japonaise J1, on constate qu’avant le match, les Rouges Urawa est en avance sur le Oita Trinita avec une différence de 22 points. Les locaux arrivent à la rencontre en dix-neuvième position et avec 13 points au casier. De leur côté, les visiteurs totalisent 35 points et occupent la cinquième position de la compétition.