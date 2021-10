Oita Trinita triomphe 1-0 contre Cerezo Osaka

10/03/2021 à 11:00 CEST

Les Oita Trinita gagné 1-0 contre Cerise d’Osaka lors du match qui s’est déroulé ce dimanche dans le & Omacr; ita Bank Dome. Les Oita Trinita est arrivé avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Nagoya Grampus par un score de 1-0. Du côté de l’équipe visiteuse, le Cerise d’Osaka a remporté son dernier match du tournoi 0-1 à l’extérieur du Sanfrecce Hiroshima. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Oita est dix-neuvième à l’issue du match, tandis que le Cerise d’Osaka est onzième.

La première équipe à marquer a été l’équipe locale, qui a débuté le lumineux grâce à un but de Machida à la minute 33. Avec ce 1-0 s’est terminé la première partie du match.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Le technicien de la Oita Trinita, T. Katanosaka, a donné accès au champ à Goya, Inoue, Nagasawa et Ton remplacement Est un, Masuyama, Machida et Watanabe, tandis que de la part du Cerise d’Osaka, Michel-Ange Lotina remplacé Yamada, Okuno, Okubo, Tiago Pagnussat et Nishikawa pour Taggart, Inui, Koïké, Fujita et Sakamoto.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Inui.

Avec cette victoire, l’équipe de T. Katanosaka occupait la dix-neuvième place avec 21 points à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Michel-Ange Lotina il était classé onzième avec 39 points.

Fiche techniqueOita Trinita :Takagi, Henrique Trevisan, Misao, Koide, Shimoda, Haneda, Masuyama (Inoue, min.67), Kagawa, Machida (Nagasawa, min.76), Watanabe (Tone, min.92) et Isa (Goya, min.67)Cerezo Osaka :Jin-Hyeon Kim, Seko, Nishio, Koike (Okubo, min.76), Shindo, Harakawa, Fujita (Tiago Pagnussat, min.76), Inui (Okuno, min.76), Sakamoto (Nishikawa, min.80), Kato et Taggart (Yamada, min.46)Stade:& Omacr; ita Bank DomeButs:Machida (1-0, min. 33)