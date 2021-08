OJ Simpson a demandé une fois le sujet du podcast “Dirty John” sur le vrai crime

La victime réelle du podcast sur le vrai crime de Dirty John dit qu’OJ Simpson lui a demandé un rendez-vous. Debra Newell parle de la rencontre dans ses prochains mémoires Surviving Dirty John, disant qu’elle a rencontré Simpson lorsque son ami, l’ancienne star de la NFL Marcus Allen a commencé à sortir avec sa sœur Cindi Vickers, qui a été assassinée par son ex-mari, Billy Vickers en 1984. Newell a déclaré lorsqu’elle a rencontré Simpson pour la première fois, il était l’une des célébrités les plus sympathiques et les plus populaires de la planète », qui était « charmant et facile à vivre ».

“Je suis sûr que j’étais l’une des milliers de femmes”, a déclaré Newell à Page Six. « Je vais être honnête avec vous : j’ai vu à travers lui. J’ai vu quelqu’un avec un gros ego et quelqu’un d’assez arrogant et un vendeur. Simpson a été jugé et acquitté du meurtre de son ex-femme Nicole Brown Simpson et de son ami Ron Goldman. Newell a repensé à la tristement célèbre poursuite policière impliquant Simpson avant son arrestation et s’est rendu compte qu’elle était alors sur le point d’être une victime de meurtre.

« Oh, mon Dieu, cela aurait pu être moi », a déclaré Newell. « Je me suis dit : « Comment puis-je laisser ces hommes charmer leur chemin dans ma vie ? » » « Heureusement, je n’ai pas laissé OJ, mais j’ai laissé John. » Newell fait référence à John Meehan, un infirmier anesthésiste et escroc. Après avoir été ensemble pendant seulement huit semaines, Newell et Meehan se sont mariés pour rompre des mois plus tard. Cependant, Meehan a commencé un voyage d’abus et de harcèlement, qui a finalement conduit la fille de Newell, Terra, à le tuer en état de légitime défense.

Simpson vit actuellement à Las Vegas et a récemment parlé à . de son héritage. L’Athletic a classé Simpson comme le 41e meilleur joueur de l’histoire de la NFL, mais il sait qu’on se souvient de lui pour avoir fait un certain nombre de choses dans sa vie.

“Pendant des années, j’ai pensé que quand je mourrais”, dit Simpson, “la première chose qu’ils vont dire avant même de parler du Heisman et du football, c’est qu’il est le gars qui a couru dans les aéroports pour Hertz. Tout le monde me connaissait pour ça. Hertz, je le sentais, a remplacé mon football. Et puis les plus jeunes ont appris à me connaître à travers les films “Naked Gun” et m’ont appelé Nordberg. Simpson, 74 ans, a été membre des Buffalo Bills (1969-1798) avant de rejoindre les 49ers de San Francisco (1979-1982). Au cours de sa carrière, Simpson a été nommé MVP et joueur offensif de l’année en 1973. En tant que porteur de ballon, Simpson a récolté 11 236 verges et 61 touchés.