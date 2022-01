OJ Simpson blâme Antonio Brown pour sa sortie anticipée pendant le match des Buccaneers

OJ Simpson a eu des mots forts pour Antonio Brown pour ses actions dimanche. Le Temple de la renommée du football professionnel est allé sur Twitter pour partager ses réflexions sur Brown, qui est parti dans la seconde moitié du match des Tampa Bay Buccaneers contre les New York Jets. L’entraîneur-chef des Buccaneers, Bruce Arians, a déclaré que Brown n’était plus membre des Buccaneers après ce qu’il avait retiré.

« Pour ce que Tom Brady a fait pour Antonio Brown, qu’il tire ce qu’il a fait aujourd’hui est complètement inexcusable », a déclaré Simpson dans la vidéo publiée sur Twitter. sur un membre pour vous. C’est totalement BS. Inexcusable. »

Inexcusable!!! #antoniobrown pic.twitter.com/cY8WioogJ8 – JO Simpson (@TheRealOJ32) 2 janvier 2022

Brady a recruté Brown à Tampa Bay l’année dernière après que les deux aient joué ensemble pour les New England Patriots en 2019. Malgré sa suspension pendant les huit premières semaines de la saison 2020, Brown a aidé les Buccaneers à remporter le Super Bowl. Cette saison, Brown n’a disputé que sept matchs en raison de blessures et d’une suspension pour violation des protocoles COVID-19.

« Je pense que tout le monde devrait, espérons-le, faire ce qu’il peut pour l’aider de la manière dont il en a vraiment besoin », a déclaré Brady. « Nous l’aimons tous, nous nous soucions profondément de lui. Nous voulons le voir être à son meilleur, et malheureusement, ce ne sera pas avec notre équipe. Nous avons beaucoup d’amitiés qui dureront et encore une fois, je pense que le plus important Le truc avec le football, ce sont les relations avec tes amis et tes coéquipiers et ils vont au-delà du terrain. »

Lundi, Arians avait un message pour Brown. « C’était très difficile », a déclaré Arians, selon NFL.com. « Je lui souhaite bonne chance. J’espère que s’il a besoin d’aide, il en recevra. C’est très difficile parce que je tiens à lui. » Arians a poursuivi en disant qu’il n’avait « aucun regret » tout en ajoutant « J’espère juste le meilleur pour lui ».

Brown, 33 ans, a construit une solide carrière malgré tous les problèmes qui l’entourent. En plus de remporter un Super Bowl, Brown a été sélectionné sept fois pour le Pro Bowl et cinq fois pour l’équipe All-Pro. Le receveur large a mené la NFL dans les verges de réception en 2014 et 2017 ainsi que les réceptions en 2014 et 2015. Brown était membre des Steelers de Pittsburgh de 2010 à 2018. Il a également passé du temps avec les Raiders d’Oakland (maintenant Raiders de Las Vegas) pendant la pré-saison en 2019.