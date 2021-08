OJ Simpson craint de se rendre à Los Angeles pour rencontrer le vrai meurtrier de Nicole Brown

OJ Simpson a connu de nombreux points faibles depuis son procès pour meurtre à succès et son acquittement il y a près de 30 ans. L’ancienne star des Buffalo Bills a maintenant 74 ans et profite de la vie en dehors de la prison depuis sa libération conditionnelle en octobre 2017. Cette période derrière les barreaux résultait d’accusations de crime pour vol à main armée et enlèvement, sans rapport avec le célèbre procès pour meurtre de 1994 que la plupart le connaissent aujourd’hui.

Simpson a été acquitté des accusations de meurtre, mais a perdu plus tard une affaire civile le désignant responsable des meurtres de l’ex-femme Nicole Brown Simpson et de son petit ami, Ron Goldman. Malgré cette décision, Simpson maintient son innocence et a révélé qu’il croyait que le vrai tueur était toujours là. Sa croyance est si forte qu’il aurait évité Los Angeles pour éviter de rencontrer le meurtrier insaisissable.

OJ Simpson dit qu’il ne va pas à LA parce qu’il ne veut pas se retrouver accidentellement assis à côté du vrai tueur. https://t.co/DDIrIF5Qiw – ProFootballTalk (@ProFootballTalk) 7 août 2021

“J’ai des problèmes avec LA”, a déclaré Simpson lors d’une conversation avec Tim Graham de .. “Les gens peuvent penser que c’est égoïste, mais je pourrais être assis à côté de celui qui l’a fait. Je ne sais vraiment pas qui a fait ça.”

« J’ai pensé que quelqu’un finirait par avouer quelque chose, tu sais ? Simpson continue. “J’avais un suspect que j’ai demandé à mes avocats d’examiner. Je pense toujours qu’il pourrait être impliqué, mais je ne peux pas en parler.”

Simpson a maintenu son innocence pendant des années, écrivant même le livre If I Did It, qui a ensuite été modifié pour être If I Did It: Confessions of the Killer par la famille de Ron Goldman pour ajouter à leur jugement civil impayé. Le “si” dans le titre publié est minimisé à un point où il semble tomber du titre.

Malgré ses problèmes juridiques et son séjour en prison, Simpson utilise l’interview pour montrer à quel point il vit bien actuellement. “Combien d’Américains, même aujourd’hui, n’aimeraient pas vivre ma vie ?” Simpson dit dans .. “Je ne travaille pas. Je joue au golf quatre ou cinq jours par semaine. Je sors dîner quelques soirs avec des amis. Les gens veulent m’acheter des boissons. Je prends toujours des photos avec des gens. Les femmes me serrent dans leurs bras.

“Les gens se soucient vraiment de moi. Vous ne savez pas qui se soucie vraiment de vous jusqu’à ce que vous ayez traversé des choses sérieuses, et j’ai traversé des choses sérieuses”, poursuit-il. “Les médias ne le diront pas, mais c’est ma vie. Je vis une bonne vie maintenant.”

Simpson publie même des messages exhortant les gens à se faire vacciner contre le COVID-19 sur sa page Twitter. Il a également fêté son anniversaire il y a un mois, bien que ce soit l’une des années les plus étranges de sa vie. Je doute que ce soit le plus étrange, cependant.