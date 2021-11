OJ Simpson essaie d’embrasser une femme et en paie le prix (vidéo)

OJ Simpson est l’un des athlètes professionnels les plus tristement célèbres de tous les temps.

Malheureusement, son principal titre de gloire n’est plus le fait qu’il était l’un des plus grands talents du football de tous les temps.

C’est plutôt son histoire juridique complexe. Et c’est cette histoire juridique complexe qui a contribué à transformer une vidéo apparemment innocente du week-end dernier en un succès viral.

Dans un clip publié sur TikTok, une femme qui était en ville s’est en quelque sorte retrouvée avec Simpson. Ils s’enregistraient ensemble quand, tout à coup, l’ancien demi offensif est entré pour un baiser.

Et c’est alors que c’est arrivé :

Le jus va pour les baisersssss ET IL EST REFUSÉ pic.twitter.com/q1JIXMWQSM – Barstool Sports (@barstoolsports) 15 novembre 2021

Aïe. Une pure maladresse.

Au cours des dernières années, Simpson est principalement devenu viral pour ses opinions politiques et les choses que les gens ont remarquées qu’il stocke dans sa maison, c’est donc tout à fait normal.

Il était une fois, Simpson était un athlète et une personnalité du divertissement très appréciés. Malheureusement, il est maintenant surtout connu pour avoir été jugé pour les meurtres de son ex-femme, Nicole Brown Simpson, et de son ami, Ron Goldman.

Les photos parlent d’elles-mêmes. https://t.co/qPAxSBkTfm – Jeu 7 (@game7__) 14 novembre 2021

Bien qu’il ait d’abord été acquitté des crimes par un tribunal pénal, il a ensuite été reconnu responsable des deux décès lors d’un procès civil.

Même si Simpson n’a jamais purgé de peine de prison pour la mort de Nicole Brown Simpson ou de Ron Goldman, il s’est finalement retrouvé en prison pour une infraction beaucoup moins flagrante. En 2007, il a été arrêté à Las Vegas, Nevada, et inculpé des crimes de vol à main armée et d’enlèvement. Un an plus tard, il a été reconnu coupable et condamné à 33 ans d’emprisonnement derrière les barreaux, avec un minimum de neuf ans sans libération conditionnelle.

Simpson a purgé sa peine au Lovelock Correctional Center près de Lovelock, Nevada et a obtenu une libération conditionnelle en juillet 2017.

