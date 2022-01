OJ Simpson qualifie l’effondrement sur le terrain d’Antonio Brown d’inexcusable (regarder)

Antonio Brown enlève sa chemise et quitte le match entre ses anciens Buccaneers de Tampa Bay et les Jets de New York le 2 janvier 2022 (Capture d’écran YouTube)

*Tout le monde et leur maman, et apparemment JO Simpson, a quelque chose à dire sur le comportement de Antonio Brown dimanche, cela lui a permis d’expulser les Buccaneers de Tampa Bay.

Pas même deux semaines depuis la fin de sa suspension de trois matchs pour avoir tenté d’utiliser une fausse carte de vaccin COVID-19, le receveur large assiégé a enlevé sa chemise et ses protections avant de quitter le terrain de jeu seins nus au milieu du troisième quart comme son équipe a suivi les Jets de New York.

Regardez ci-dessous, avec des angles de l’émission Fox Sports et d’un fan dans les tribunes :

Voici la vidéo de #Bucs WR Antonio Brown… quittant le terrain et disant au revoir. pic.twitter.com/EaR0jRqcs3 – Ian Rapoport (@RapSheet) 2 janvier 2022

Le mot dans la rue est que Brown était contrarié par ce quart-arrière Tom Brady ne lui lançait pas assez la balle pour qu’il reçoive la prime monétaire promise dans son contrat. L’état d’esprit de Brown et les éventuels problèmes de santé mentale contribuant à ses années de comportement flagrant continuent d’être débattus, mais le receveur a officiellement épuisé son accueil à Tampa, et peut-être avec la NFL.

OJ est venu pour Brown sur Twitter, qualifiant les actions du joueur de 33 ans «d’inexcusables» et disant qu’il n’aurait pas dû laisser tomber Brady, qui aurait fait pression sur l’entraîneur Bruce Ariens signer Brown et a été sa plus grande pom-pom girl.

Inexcusable!!! #antoniobrown pic.twitter.com/cY8WioogJ8 – JO Simpson (@TheRealOJ32) 2 janvier 2022

Sans Brown, Brady a mené les Buccaneers lors d’un entraînement de dernière minute sans temps mort pour prendre la tête et remporter une autre victoire par derrière, 28-24.