Le marketing numérique est une industrie concurrentielle qui souffre de plusieurs problèmes. Il peut être incroyablement difficile pour les marques et les entreprises d’acquérir des données exploitables, mais les startups émergentes ne souffrent pas toujours de ces problèmes. Une solution est nécessaire pour uniformiser les règles du jeu et créer de meilleures solutions marketing.

Il est difficile de conserver un avantage marketing

Dans le monde du marketing numérique, il s’agit de créer un avantage concurrentiel et de le conserver le plus longtemps possible. On serait enclin à penser que les marques et les entreprises les plus en vue ont la vie plus facile que les startups à cet égard.

La réalité est très différente, car il y a plusieurs facteurs à considérer. Les startups ont apparemment trouvé un moyen d’être plus agiles que leurs homologues établies, modifiant ainsi l’équilibre des pouvoirs.

La lutte principale sur laquelle la plupart des marques s’accordent est l’acquisition de données en temps réel et exploitables. La plupart des marques et des entreprises doivent s’appuyer sur des partenaires externes pour ces informations cruciales.

Le temps est essentiel dans le marketing numérique. Les attentes des consommateurs évoluent constamment, il est donc important de trouver le bon timing en toutes circonstances. Malheureusement, en raison de données incomplètes et « anciennes », ce processus devient une bataille difficile qui ne donne presque jamais de résultats satisfaisants.

Les données pour construire une stratégie de marketing numérique robuste et viable couvrent plusieurs segments. Il ne s’agit pas seulement d’adresses e-mail, et les spécialistes du marketing ont besoin d’accéder à des informations à jour sur l’industrie, les préférences des consommateurs, les changements de comportement des utilisateurs, les services concurrents, etc.

Il y a une énorme quantité de données à rassembler et à passer au crible, ce qui submerge les humains. L’exploration de nombreux points de données 24 heures sur 24 est presque impossible et justifie l’utilisation de technologies innovantes, telles que la blockchain et l’intelligence artificielle.

Ojamu propose une alternative viable

Alors que les sociétés de marketing numérique traditionnelles s’en tiennent souvent à leur approche obsolète consistant à s’appuyer sur l’apport humain, des projets comme Ojamu passent à l’étape suivante. La société singapourienne utilise une combinaison de technologie blockchain, d’intelligence artificielle et de jetons non fongibles pour créer un ensemble d’outils robuste qui fournit aux marques les données dont elles ont besoin. Ojamu peut obtenir des informations à partir de plus d’un million de points de données, et son moteur neuronal natif traite les informations beaucoup plus rapidement qu’un humain.

Plus important encore, la solution Ojamu couvre plusieurs blockchains, ce qui lui permet de continuer à collecter des données en temps réel et exploitables pour n’importe quel client.

Avoir un accès constant à des informations pertinentes est essentiel dans une industrie où un avantage concurrentiel fait la différence entre le succès et l’échec. Grâce aux récents développements amenant les technologies innovantes à un public plus large, il y a maintenant beaucoup plus d’options à explorer que jamais auparavant.

L’approche d’Ojamu va au-delà de l’utilisation de technologies innovantes. Pour accéder aux services et aux outils, les utilisateurs auront besoin de jetons non fongibles (NFT) natifs de la plate-forme. Alors que la popularité des NFT continue d’augmenter, il devient important d’ajouter une valeur réelle et de les utiliser.

L’utilisation de jetons non fongibles pour accéder à des informations marketing basées sur l’IA et recevoir une feuille de route facile à suivre pour atteindre les objectifs marketing permet à Ojamu de se démarquer de tout autre fournisseur de services.

Dans un sens, l’approche d’Ojamu est très intelligente, car les informations continueront à être mises à jour en temps réel. L’utilisation de l’IA et de la prédiction neuronale garantit que le service peut continuer à apprendre et à s’améliorer à travers chaque action qu’il entreprend.

Pensées de clôture

En cette ère moderne, il n’y a aucune raison de ne pas tenter d’automatiser le marketing numérique dans la mesure du possible. Des fournisseurs comme Ojamu reconnaissent le potentiel de l’automatisation combinée à l’acquisition de données en temps réel et à une feuille de route pratique permettant aux marques et aux entreprises d’agir. De plus, leur service est plutôt abordable, ce qui permet aux petites marques de réussir plus facilement le marketing numérique sans se ruiner.