Ojamu se lance sur Uniswap après le lancement réussi d’IDO

Singapour, Singapour, le 11 octobre 2021,

Ojamu est ravi d’annoncer l’inscription de son jeton OJA natif sur la plate-forme Uniswap, après avoir vendu son IDO en quelques minutes dans le tout premier triple-IDO sur les plates-formes PAID/IGNITION Global, Asie et Inde. La liste Uniswap marque une étape essentielle pour la plate-forme MarTech qui exploite l’IA (intelligence artificielle), les NFT (jetons non fongibles) et la technologie Blockchain, permettant aux marques d’atteindre leurs objectifs de marketing numérique.

Ojamu, une plate-forme MarTech apportant la puissance de Blockchain, Ai et NFT pour responsabiliser les marques dans les espaces commerciaux Blockchain/Crypto et non-Blockchain, a inscrit avec succès son jeton OJA sur Uniswap, une bourse mondiale décentralisée de premier plan fournissant plusieurs paires commerciales potentielles. pour le jeton $OJA.

Jusqu’à présent, le jeton OJA a connu du succès tout au long de son cycle de vie. Ojamu a levé 1,7 million de dollars grâce à une vente privée sursouscrite plus tôt ce mois-ci. Les participants à la vente privée comprenaient Ascensive Assets, A195, Protocol Ventures, Moonrock Capital, MarketAcross, Master Ventures, Morningstar Ventures, X21, Rarestone Capital, Waterdrip Capital, Chain Capital et autres.

La vente IDO de $OJA s’est produite via plusieurs rampes de lancement PAID/IGNITION. Premièrement, les membres de ces plates-formes pourraient acquérir le jeton via une offre DEX initiale (IDO) sur Ignition, PAID Network India et PAID Network Asia. Ignition est le protocole d’échange décentralisé de PAID Network pour aider les fournisseurs de services Blockchain à organiser des enchères privées et publiques pour les jetons. Pendant l’IDO, les investisseurs pouvaient acquérir des jetons pour un prix de 0,1180 $.

À propos d’Ojamu

Conçu pour être interopérable avec les principales chaînes de blocs telles que Ethereum, Polygon, Polkadot et Solana, Ojamu est une plate-forme MarTech basée à Singapour qui automatise et optimise les campagnes de marketing numérique dans tous les secteurs, en utilisant des données en temps réel, l’IA et la technologie blockchain.

Ojamu permet aux marques d’atteindre leurs objectifs de marketing numérique avec des prédictions et des recommandations basées sur les données sur tous les canaux numériques, à la fois dans la blockchain et dans l’espace commercial «traditionnel».

Contacts