Si algo le debemos pedir a una tablet es una buena pantalla, rendimiento y batería. La mayoría de las personas considera que el apartado de las cámaras es secundario, al menos en la cámara trasera, ya que la delantera debe estar a al altura para selfies y vídeo-llamadas. Si estás buscando un modelo económico y con prestaciones elevadas, echa un ojo a esta Chuwi Hipad Plus que ahora mismo está un precio interesante.

Pantalla avec résolution 2K

Esta tablet cuenta con una pantalla de 11 pulgadas que tiene una relación pantalla-cuerpo superior al 90% El diseño de pantalla apura mucho los marcos con solo 4,9 mm. Pero lo mejor es que tiene une haute résolution 2k QHD avec 2176 x 1600 et 245PPI. Esto se traduce en imágenes claras y nítidas. Su rendimiento está asegurado gracias a un procesador de 8 núcleos Mediatek MT8183 que incluye cuatro conjuntos de chips A73 y A53 y una frecuencia de reloj de hasta 2 Ghz.

En el apartado de los gráficos contamos con un processador Dynamic ARM Mali-G72 a 800 Mhz idéal pour les jeux avec des graphiques 3D y que sean exigees. También disponible de 4 Go de mémoire RAM et 128 Go d’almacenamiento interno. La buena noticia es que puede ampliarse mediante una tarjeta microSD. Como decimos, cuenta con una camera trasera de 13 megapixels y una front of 5 megapixels suficientes para salir del paso cuando necesitemos tomar one foto o realizar una video-llamada.

En cuanto a sus conexiones, es compatible avec WiFi de double bande pour redes 2.4 / 5G que proporciona una experiencia de red rápida y estable. Para su operatividad con otros dispositivos inalámbricos cuenta con el soporte de Bluetooth en su versión 5.0. Pas de foin que olvidar tampoco que dispone de une batterie de 7.500 mAh que permite que la tablet aguante todo el día a pleno rendimiento. En cuanto al sistema operativo, la buena noticia es que esta tablet de Chuwi est à actualiser un Android 11, por lo que disponemos de la dernière version estable hasta la fecha del sistema operativo de Google.

Su descuento en Amazon

Esta Chuwi HiPad Plus de 11 pulgadas tiene un precio en Amazon de 269 euros, aunque ahora mismo podemos sumar una rebaja de 10 euros + un cupón descuento de otros 40 euros. Esto significa que podremos tenerla mañana en casa por 219 euros, el precio más bajo visto hasta la fecha por este producto. No hace falta recordar que el envío es gratis para los clientes Prime de Amazon, que además, pueden seleccionar el pago a plazos para hacer más cómoda la compra. No hay que olvidar tampoco que estamos ante una oferta y como tal, es posible que pronto termine y la tablet regres a su precio original.