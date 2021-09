Ojo que vuelan! Barra de sonido Samsung avec subwoofer pour 104 euros

in

Este es un modelo que con un descuento realmente important permite mejorar de forma muy clara la forma en la que disfrutas de los diálogos o las bandas sonoras cuando estás sentado en el sillón del salón accediendo a alguna de las plataformas de vídeo en streaming qu’existen actualmente. Una de las grandes razones que hay para ello es que, además del habitual elemento dónde están integrados los altavoces de estos dispositivos, se incluye un caisson de basses que mejora de forma muy importante la experiencia con los bajos y los graves.

El caso Es que ahora mismo y gracias a un descuento que te recomendamos aprovechar, solo tienes que pagar 104,94 euros para tener en casa la barra de sonido Samsung HW-T430, y sin tener que sumar absolutamente nada por los gastos de envío. Con un diseño bastante llamativo y acabado en color nègre que te permitirá colocar en cualquier lugar el producto sí que desentone, te dejamos el enlace que debes utilizar para realizar la compra y no dejar escapar la ocasión que es de las que bien merecen la pena.

Sonido, más que suficiente para las series

Por un lado, hay que destacar que la potencia total qué consigues con este sistema de sonido 2.1 llega a los 170 W. De esta forma, Supera con creces la que puede ofrecer cualquier televisor qu’existe ahora mismo en el mercado real. Aparte, y para favorecer que consiga siempre el mayor realismo posible este es un modelo que ofrece compatibilidad con diferentes estándares como por ejemplo Dolby Digital, lo que se traduce en una precisión muy alta la hora de escuchar cualquier tipo de contenido (y logrando también una localización más que destacable, algo que también agradecerás con los juegos).

Opciones lamativas de esta barra de sonido Samsung

Para empezar no le falta mando a distance este produit. Esto es algo que puede parecer que no es especialmente importante, pero lo cierto es que una vez que se da uso a un dispositivo de este tipo queda muy claro que el incluir este accesorio es casi vital para poder gestionar de forma correcta -y cómodamente la configuración que se quiere establecer dependiendo del uso que le vas a dar. Así, por poner un ejemplo, podrás cambiar entre los diferentes modos preconfigurados para establecer el adecuado si estás viendo una película o, en su defecto, si es un juego lo que estás disfrutando. Aparte, pero que tiene que ver con las dimensiones no vas a encontrar dificultad alguna para poder colocar este producto, ya que el elemento alargado tiene 860 x 74 x 54 millimètres.

Con todo lo dicho, queda bastante claro que por apenas 100 euros merece y mucho la pena la compra de esta barra de sonido con subwoofer Samsung HW-T430. Pero antes de finalizar también queremos indicar en el apartado de la conectividad no vas a echar en falta absolutamente nada ya que por ejemplo puedes dar uso de este dispositivo sin tener que poner cable alguno por medio ya que es Bluetooth. Aparte, para asegurar una excelente compatibilidad también incluye entrad de audio óptico digital.