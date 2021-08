OK, donc le grand drame de Bachelor In Paradise pour commencer la saison 7 est un débat sur un possible faux bug

Mais revenons aux bugs. Il ne fait aucun doute que le paradis regorge d’insectes, de crustacés et d’autres rampants effrayants. Le co-animateur David Spade a parlé de manière hilarante de ce sentiment dans le premier épisode, qualifiant les crabes d'”araignées avec de bonnes relations publiques”. Alors, est-il possible qu’un tel bug ait effectivement existé, mais pas sous la forme de la taille d’un oiseau que les téléspectateurs ont vu torpiller la tête de Tahzjuan Hawkins ? Où vous situez-vous dans le débat ? Pesez ci-dessous et assurez-vous d’attraper Bachelor in Paradise alors qu’il passe à deux fois par semaine à partir des 23 et 24 août à 20 h HE sur ABC!