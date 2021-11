Ok, Google, mets Netflix : ce téléviseur 4K de Xiaomi mesure 50 pouces et est vendu à prix cassé sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi vend déjà plusieurs téléviseurs en Espagne, certains d’entre eux à des prix vraiment bas, d’autant plus si, comme maintenant, ils ciblent les ventes Amazon.

Xiaomi est déjà entré dans pratiquement tous les secteurs liés à l’électronique grand public, et il l’a également fait à l’international, avec des lancements simultanés en Chine et en Europe. Plusieurs téléviseurs sont inclus dans ces versions.

L’un d’eux est le Xiaomi Smart TV P1 de 50 pouces, qui dispose d’un panneau 4K et d’un téléviseur Android, vous pouvez donc les contrôler avec des commandes vocales vers Google Assistant., un vrai luxe désormais bien moins cher, puisqu’Amazon a inclus ce modèle parmi ses offres Black Friday Week pour le réduire à seulement 399 euros.

Modèle 50 pouces de la nouvelle génération de Xiaomi Smart TV, compatible 4K, HDR10+ et avec la dernière version d’Android TV et Chromecast.

L’un des avantages dont il dispose, en plus du prix, est que le système d’exploitation est adossé à Google, avec sa boutique d’applications, son assistant virtuel et avec un Chromecast intégré pour envoyer du contenu directement sur votre téléviseur.

C’est un bon téléviseur pour regarder des séries et pour jouer car il possède absolument toutes les applications indispensables comme Netflix, Disney +, YouTube, etc., mais il dispose également d’un son Dolby et HDR10.

Le secteur de la télévision est un pari ferme de Xiaomi, comme en témoigne cette offre, qui met le Xiaomi P1 de 50″ en concurrence avec d’autres marques spécialisées dans le low cost, comme Hisense ou TCL.

Bien qu’il existe d’autres téléviseurs Xiaomi bon marché, en termes de qualité-prix et de taille, c’est le meilleur de tous actuellement, du moins pour la durée de cette offre, qui sera en théorie disponible jusqu’à la fin du Black Friday.

