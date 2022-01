Ok Google, pourquoi ne puis-je pas allumer mes lumières sans déverrouiller mon Pixel ?

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus populaires à arriver avec Android 11 était le menu à appui long sur le bouton d’alimentation qui permettait un accès facile aux cartes Google Pay et aux commandes de la maison intelligente. Malheureusement, Google n’est pas connu pour sa cohérence et a donc rapidement déplacé l’ensemble de l’interface utilisateur vers un avec l’introduction d’Android 12. Les cartes de paiement et les commandes des appareils intelligents sont désormais accessibles via des raccourcis séparés au bas de l’écran de verrouillage (ou via bascule des paramètres rapides), et ils fonctionnent à peu près de la même manière à partir de là.

Mon plus gros reproche avec les commandes de la maison intelligente depuis leur création était le fait que vous deviez déverrouiller votre téléphone pour les utiliser. Cela diffère des autres raccourcis. La caméra peut être déclenchée en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation même lorsque votre téléphone reste verrouillé. Dans de nombreux pays (y compris le Royaume-Uni où je suis), vous n’avez même pas besoin de déverrouiller votre téléphone pour les transactions Google Pay sans contact en dessous d’un certain seuil. À l’inverse, les commandes des appareils intelligents sont visibles et même interactives lorsque votre téléphone est verrouillé, mais aucune action n’est traitée tant que vous n’avez pas déverrouillé. Et cela ne devient évident que lorsque vous essayez d’utiliser l’une des commandes. Cela signifie, par exemple, que vous pouvez afficher l’interface utilisateur et régler la luminosité de vos lumières intelligentes, mais avant que l’action ne soit effectuée, vous êtes invité à déverrouiller votre téléphone.

Cette expérience utilisateur est incroyablement maladroite dans son état actuel – elle a déjà été aggravée en incluant une étape supplémentaire dans Android 12 puisque vous ne pouvez plus simplement appuyer longuement sur le bouton d’alimentation. Le capteur d’empreintes digitales incohérent du Pixel 6 Pro que j’utilise actuellement le rend d’autant plus frustrant. Ce qui est censé être un raccourci pratique pour changer rapidement vos lumières vous oblige à réveiller l’écran, à appuyer sur le raccourci des commandes de l’appareil, à attendre que les statuts de vos appareils domestiques intelligents se mettent à jour, puis à sélectionner une action, puis à déverrouiller, avec cette dernière étape parfois pas si simple si le lecteur d’empreintes digitales est à la traîne (comme c’est souvent le cas lorsque je n’ai pas déverrouillé le Pixel depuis un moment). Et si le capteur d’empreintes digitales échoue complètement, vous êtes renvoyé vers un autre écran différent pour entrer votre mot de passe ou votre schéma.

Je voulais seulement allumer une lumière – j’aurais aussi bien pu me lever et l’allumer manuellement si j’avais su que ça allait être aussi difficile. (NB Exagéré pour l’effet, juste au cas où vous penseriez que je suis trop paresseux et autorisé.)

Et pour info, je ne suis pas le seul à avoir ce reproche…

Ce n’est pas seulement un problème avec les commandes de l’appareil à l’écran non plus – c’est la même histoire si vous essayez d’utiliser la commande vocale via l’assistant Google sur votre téléphone, comme l’ont souligné de nombreux utilisateurs frustrés.

Le raisonnement de Google pour verrouiller les commandes de la maison intelligente est probablement la sécurité, ce qui est compréhensible jusqu’à un certain point car certains appareils intelligents pourraient être mal utilisés si votre Pixel est entre de mauvaises mains. Il est donc curieux que dès que vous placez votre téléphone sur un Pixel Stand, les commandes se déverrouillent complètement (en supposant que vous l’ayez configuré comme le suggère Google). Est-il logique que votre téléphone soit beaucoup moins susceptible d’être entre de mauvaises mains s’il se trouve sur un support Pixel ? C’est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais cela semble toujours être une distinction étrange à faire lorsque la sécurité est censée être en jeu.

Les problèmes de sécurité ne s’appliquent évidemment pas à tous les gadgets intelligents, il serait donc bon que nous puissions choisir ceux auxquels nous souhaitons accéder plus facilement. Si quelqu’un volait mon téléphone, la dernière chose qui m’inquiéterait, c’est qu’il allume ou éteigne le plafonnier de mon salon – c’est plus du domaine d’une farce espiègle.

Même le paramètre suggère que ceux-ci devraient être fonctionnels lorsque votre Pixel est verrouillé.

La solution simple serait de restreindre uniquement certaines actions, comme tout ce qui concerne les caméras de sécurité ou les verrous physiques, tout en permettant aux commandes de base comme les lumières intelligentes d’être accessibles sans déverrouiller votre téléphone. Cela pourrait même être dicté par un paramètre supplémentaire afin que les utilisateurs plus soucieux de la sécurité puissent garder les choses telles qu’elles sont tandis que d’autres pourraient assouplir un peu les choses. Nous devons déjà choisir les commandes qui s’affichent sur l’écran de verrouillage, donc si nous savions que certaines doivent être déverrouillées tandis que d’autres non, cela pourrait entrer en ligne de compte dans notre prise de décision. Si c’est trop complexe, Google pourrait juste nous faire prendre conscience des risques et nous laisser décider. Quoi qu’il en soit, plus de contrôle sur cela serait le bienvenu et rendrait ce qui devrait être un raccourci rapide beaucoup moins frustrant à utiliser. Même le simple fait de vous demander de déverrouiller avant d’effectuer une action aurait plus de sens d’un point de vue UX, au lieu que l’étape de déverrouillage réside maladroitement entre la cause et l’effet comme c’est le cas actuellement.

Ne vous méprenez pas, ce n’est en aucun cas l’un des grands problèmes du monde, mais plutôt l’une des petites frustrations ennuyeuses de la vie. Android 12 fait tellement de choses bien que les choses qui ne vont pas se démarquent vraiment, et ce n’est qu’une de ces choses. Si vous pouviez le réparer, Google, ce serait très apprécié.

