Ok Google, préparez-vous pour un contenu que vous actualisez pour l’assistant

L’assistant est un élément clé de l’écosystème d’applications de Google. Depuis son introduction en 2016 avec les premiers smartphones Google Pixel, Google l’a placé au cœur de l’expérience Pixel et d’Android en général. Et étant si important pour Google, il était tout simplement logique que ce soit l’une des prochaines applications à obtenir sa dose respective de refonte de Material You. Une refonte de l’assistant Google, avec une thématique dynamique, est en cours de déploiement.

Google a déployé des refontes de Material You pour plusieurs de ses applications, notamment Google Keep, Google Photos et Google Podcasts, il est donc logique que l’assistant Google soit le prochain sur la liste. Cette refonte de Google Assistant Material You a été repérée par XDA-Developers sur la version 12.37.19.29 de l’application Google, sur un Google Pixel 3 exécutant Android 12 Beta 5. Nous n’avons pas pu le reproduire sur notre propre appareil, suggérant que il s’agit d’un déploiement par étapes.

Matériel Vous thématique dynamique sur l’Assistant Google. Crédits image : XDA

Quant à la refonte elle-même, elle semble assez apprivoisée par rapport aux refontes d’autres applications Google. Outre la couleur de fond et les accents changeant en fonction de la couleur de votre papier peint, nous pouvons également voir certaines formes de boutons se transformer en carrés ronds. Le reste de l’interface utilisateur reste le même pour la plupart.

Si vous souhaitez vérifier cela sur votre appareil, n’oubliez pas que vous aurez besoin d’un Pixel sur la dernière version bêta d’Android 12, et même si vous disposez de la dernière version de l’application Android, il se peut que Material You ne s’affiche pas, car cela semble être un déploiement A/B.