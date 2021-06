Selon THR, cela inclut Rory Haines et Sohrab Noshirvani, qui ont écrit des scripts pour Black Adam et pour Emergency Contact. Cela inclut également évidemment la connexion avec Dwayne Johnson via ses 7 Bucks Productions impliquées dans le prochain film. Mais ce n’est pas tout, car Emergency Contact sera également produit par Beau Flynn, qui a également produit Black Adam et – vous l’aurez deviné – San Andreas.