Oka Giner, de « La Venganza de las Juanas », vit son « meilleur anniversaire de tous les temps »

Le mariage devra attendre un peu car D’accord et Nacho Ils ont des projets ambitieux sur le pas de la porte et quitteront à la mi-2022, date à laquelle ils s’asseoiront pour planifier les détails du mariage. La mariée a partagé que pour les détails qu’elle souhaite pour cette célébration importante, elle pourrait être réalisée à Pâques 2023.

« Je veux ma spectaculaire robe blanche, que dans ma valse il y ait du feu autour de la piste de danse, que quand tout le monde est saoul il y ait de bons chilaquiles pour qu’ils descendent ; je pense vraiment que c’est un rêve, je veux un beau mariage, avec fleurs, je veux tous les clichés », a déclaré l’actrice.

Giner était sincère quant à savoir si elle voulait, à un moment donné, faire l’expérience d’être mère : « Je suis née pour être mère, j’y ai beaucoup réfléchi, c’est aussi un sujet de conversation parce que nous sommes toutes les deux très concentrées sur notre croissance professionnelle. , dans environ quatre ans, peut-être que nous chercherons un bébé. «

D’accord Elle est prête à embrasser 2022 avec la première de la deuxième saison de Mère Il n’y en a que deux, et elle reviendra aux telenovelas sur Televisa car elle veut continuer à grandir au Mexique. Il sera également dans une autre série Netflix, du scénariste de Who Killed Sara.

De son projet le plus récent, La Venganza de las Juanas, Giner a partagé qu’il a réussi à créer un lien de véritable fraternité avec Renata notni, Zuria vega, Sophie Engberg et Image de balise Juanita Arias. Avec tous, il y a un grand amour, mais avec la fille de Gonzalo vega, elle était une sorte de complice avec Redondo quand il a décidé de lui donner la bague.

« Nacho, lors de la planification de la demande, a parlé avec Zuria et lui a donné des conseils. Juanita, Renata et Sofía se sont beaucoup moquées de moi parce que c’était mon rêve, je parlais toujours de la façon dont ils allaient juste me donner une bague; quand elle leur est arrivé j’ai envoyé la photo, ils ont sauté et pleuré avec moi », a-t-il commenté, tout en disant qu’avec Vega il partageait le deuil de la mort de leurs parents.