Okay Yokuslu ciblé par Watford et Wolverhampton Wanderers

Les clubs de Premier League Watford et Wolverhampton Wanderers sont engagés dans une bataille pour recruter le milieu de terrain défensif turc Okay Yokuslu du Celta Vigo, selon Lyall Thomas. Le milieu de terrain a eu un prêt réussi à West Bromwich Albion au second semestre 2020/21, même s’il n’a pas pu empêcher le club d’être relégué au championnat.

Watford et les loups veulent bien Yokuslu

Sort impressionnant aux aubépines

L’international turc Okay Yokuslu est arrivé à West Bromwich Albion en prêt du Celta Vigo. Il a joué 16 fois en Premier League, fournissant une passe décisive. Il a impressionné en peu de temps, gagnant des éloges pour son style.

Les Baggies ont confirmé sa décision le jour limite de la fenêtre de transfert d’hiver et ses débuts ont eu lieu lors d’une défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur six jours plus tard. Malgré la relégation du club, Yokuslu a impressionné une série de clubs de Premier League. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté une victoire 5-2 sur une équipe de Chelsea qui allait plus tard remporter la Ligue des champions.

Le milieu de terrain a quitté la Turquie en 2018 lorsqu’il a quitté Trabzonspor pour rejoindre le Celta. Il a joué 32 fois lors de sa première saison en Liga et 26 lors de la suivante. Il a fait 12 apparitions au premier semestre 2020/21 avant de rejoindre West Brom.

Clubs en lice pour la signature

Le prix de 5 millions de livres sterling de Yokuslu est attrayant pour les clubs encore sous le choc de l’impact de la pandémie de COVID-19. Le Celta Vigo est prêt à laisser partir le milieu de terrain et Yokuslu lui-même souhaite un transfert en Premier League.

Les loups rafraîchissent leur équipe cet été. Nuno Espirito Santo a quitté le club et Bruno Lage le remplace. Ils ont également perdu le gardien Rui Patricio contre la Roma, Jose Sa étant signé pour le remplacer. Le prêt de Rayan Ait-Nouri est désormais permanent, tandis que Francisco Trincao est un prêt arrivé de Barcelone.

Watford, quant à lui, est de retour dans l’élite après une saison en championnat. Ils ont bouclé la plupart de leurs affaires au début de la fenêtre de transfert, mais travaillent dur pour améliorer leur équipe pour la survie de la Premier League. Juraj Kucka, Josh King et Imran Louza font partie de leurs têtes d’affiche.

