OKB s’est réveillé à la hausse et a gagné 50% en 7 jours !

Crypto exchange Le jeton natif d’OKEx s’est réveillé il y a quelques jours; passant de 9,40 $ à 25 $. Cependant, ce changement de tendance nécessitait également une correction, ce qui a fini par laisser le token près du support qui se situe à 16$. Malgré tout, ce matin, il s’est à nouveau réveillé, atteignant 23 $ et laissant un bénéfice de 7 $ à ceux qui ont acheté au niveau mentionné.

Avant de procéder à l’analyse, nous soulignons que le prix OKB est de 23,91 $ et enregistre un profit au cours des dernières 24 heures de 25,64% et un profit au cours des 7 derniers jours de 50,10% selon CoinMarketCap.

Bitcoin mène la hausse : OKB et quelques altcoins suivent

Alors que BTC a du mal à surpasser son ATH au moment de la rédaction, les altcoins continuent de bouger après avoir connu des récessions il y a quelques jours; L’un de ces cryptos est OKB, qui s’est réveillé il y a quelques heures après avoir franchi les EMA 20 et 50.

Comme on peut le voir dans le tweet précédent, Bitcoin est le premier catalyseur du marché, donc, s’il est à la hausse, le marché aura des gains notables. Cependant, il est très important d’être prudent lors de la négociation lorsqu’un ATH est dépassé ou atteint. Puisque cela apporte beaucoup de FOMO et de prises de bénéfices par ceux qui ont investi dans des prix plus bas.

D’un autre côté, un aspect fondamental qui influence le marché de la cryptographie est le lancement de l’ETF à terme Bitcoin ; fait qui a déclenché Bitcoin et altcoins en général.

Analyse technique

Au moment de la rédaction, la première chose que nous avons remarquée est que le jeton OKB a été suracheté. Les premiers signaux nous ont été donnés par le RSI, qui était dans des marges extrêmes après avoir été au-dessus des niveaux de surachat ; exactement à 90 points, alors que la normale se situerait entre 65 et 50 points.

D’une part, c’est négatif, car cela conduira à une forte correction au cours des prochains jours. En plus de cela, les EMA des périodes 20 et 50 sont en dessous des bougies et avec une séparation assez importante d’elles ; support de marquage à 19$.

Analyse de l’OKB sur une période de 4 heures. Source : TradingView.

En revanche, seul le jeton OKB a atteint une résistance importante, et la bougie rouge en formation est le rejet des ours pour la surmonter ; Si nous clôturons en dessous de cette résistance, nous sommes sûrs d’assister à une correction du premier support. Cependant, nous devons faire attention aux changements sur le marché, car si Bitcoin continue d’augmenter, il est possible que le marché le fasse également. Cela entraînerait une poursuite de la croissance des niveaux de surachat, ce qui prolongerait la date de correction d’autres jours.

Dans le cas où la correction se manifeste et que les ours prennent le contrôle, le premier support dans lequel on verra le token OKB sera celui situé à 22,5$. Après cela, un autre support se situe à 21,3 $ et à 19,37 $ ; qui pourrait être atteint si les ventes se prolongent.

