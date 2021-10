OKC remporte le match contre certains Lakers qui ont raté LeBron

28/10/2021 à 7h27 CEST

. / Oklahoma City

Le gardien de tir canadien Shai Gilgeous-Alexander a marqué 27 points et a mené la liste des six joueurs de la Le tonnerre d’Oklahoma City qui a obtenu des numéros à deux chiffres, dont cinq titres, et battre les Lakers de Los Angeles 123-115, qui a suivi sans l’attaquant vedette LeBron James, blessé.

Le meneur Russell Westbrook, ancien joueur de la franchise Thunder, a réussi un triple-double contre son équipe, mais il n’a finalement pas pu éviter la défaite des Lakers, qui manquaient encore une fois d’un style de jeu global. Le Thunder est passé d’un déficit de 26 points à sa première victoire de la saison. L’attaquant Darius Bazley a récolté 20 points et le meneur recrue Josh Giddey, d’Australie, a récolté 18 points pour le Thunder.

Pour les Lakers, l’ancienne star du Thunder, Westbrook, a réalisé un triple-double de 20 points, 14 rebonds et 13 passes décisives en 35 minutes de jeu. Pour Westbrook, il s’agissait de son 185e triple-double de sa carrière avant d’être expulsé dans les dernières secondes. Il a été applaudi bruyamment lors des présentations d’avant-match. Le centre Anthony Davis avait 30 points et les réservistes, l’attaquant Carmelo Anthony et le gardien Avery Bradley avaient chacun 13 points.

Les Lakers ont joué sans LeBron James, qui était hors de combat pour le deuxième match consécutif avec une douleur à la cheville droite.