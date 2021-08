Okcoin annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Miami Crypto new media

in

• La société de crypto-monnaie Okcoin possède sept sites dans le monde et cherche à étendre ses opérations à Miami.

• La plate-forme crypto sera la première à échanger MiamiCoin pour des entreprises et des investisseurs indépendants.

L’un des échanges de crypto-monnaie les plus populaires au monde, Okcoin, a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Miami, en Floride. La plate-forme crypto cherche à soutenir la communauté des investisseurs de la ville et profitera du boom de la crypto dans la région. La société de cryptographie est soutenue par ShellHacks, qui organise chaque année les plus grands hackathons de Floride.

Okcoin souhaite embaucher du personnel – dont le nombre a augmenté depuis l’année dernière – dans plus de 100 postes différents et créer des plans de stage pour les participants distants à Miami. Ce nouveau siège de la ville en Floride sera également un point de proximité pour les clients d’Amérique latine qui apprécient le service.

La ville magique est avide de la société de cryptographie de renommée mondiale. Frances Suarez, la maire de Miami, souhaite travailler avec la société de cryptographie pour parvenir à de nouveaux plans financiers. Avec ce nouveau bureau, Miami renforce sa prétention en tant que ville potentielle pour le marché virtuel.

Okcoin arrive à Miami avec d’énormes attentes

Le PDG d’Okcoin, Hong Fang, précise que ce nouveau siège social à Miami fait partie d’une expansion stratégique qui augmentera les adoptions de crypto. L’objectif de l’entreprise est d’atteindre les citoyens d’Amérique latine et les investisseurs de Miami.

Fang dit également que son personnel est ravi de rejoindre la plus grande communauté crypto aux États-Unis et se réjouit de les soutenir. Il semble que la société de cryptographie cherchera à créer de nouveaux événements technologiques, des investissements, des studios pour les amateurs novices et beaucoup de choses à Miami.

Pour montrer à quel point Okcoin est engagé envers la communauté crypto de Miami, la société s’est inscrite en tant que sponsor du Hackathon 2021. Le ShellHacks Hackathon de cette année prévoit d’ouvrir du 24 au 26 septembre dans la belle ville de Floride. Cet événement réunira plus d’un millier de développeurs de programmes et diverses sociétés de cryptographie cherchant à les recruter.

La société de crypto parrainera l’événement avec des défis ShellHacks qui se concentreront sur le réseau BTC du Lightning Network. Les candidats à la première place gagneront 1000 $ en Bitcoin et un stage dans le nouveau bureau de Miami en 2022.

La plateforme de crypto-monnaie est-elle fiable ?

Okcoin gagne des vagues sur le marché de la cryptographie pour être la première et la seule plate-forme avec la crypto “MiamiCoin”. La plate-forme crypto ouvrira le commerce MiamiCoin à partir d’aujourd’hui via son site Web officiel et son application mobile.

L’échange OkCoin a des bureaux dans 7 endroits dans le monde, dont Singapour, Hong Kong, la Corée, le Japon, Malte et maintenant récemment, Miami. De plus, l’entreprise possède une base à San Francisco qui soutiendra de nouveaux projets en Amérique du Nord.