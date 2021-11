Okcoin Exchange prédit une augmentation de la volatilité du Bitcoin d’ici la fin de l’année

Le Bitcoin (BTC/USD) a beaucoup évolué au fil des années. Dans ses premières années, la pièce a soulevé beaucoup de doutes car il s’agissait encore d’un nouveau concept, mais en 2021, elle avait acquis une immense adoption et a même été acceptée comme monnaie légale.

La croissance d’Okcoin a également été mentionnée par un dirigeant d’échange d’Okcoin, Hong Fang, qui a déclaré que Bitcoin évolue pour devenir un réseau de paiement mondial.

La volatilité du Bitcoin augmente

Dans une interview à CNBC, Fang a noté que la volatilité de Bitcoin augmentait. Il a attribué la volatilité croissante de Bitcoin au nouveau fonds négocié en bourse Bitcoin et à davantage d’instruments financiers liés aux principales crypto-monnaies.

Ces instruments financiers provoquaient une volatilité accrue en raison de « l’accumulation d’effet de levier ». Cela a été attribué aux investisseurs qui s’attendaient à ce que les prix du Bitcoin augmentent ; par conséquent, la volatilité augmenterait considérablement avant la fin de l’année.

Fang a en outre déclaré qu’il était toujours optimiste sur le prix du Bitcoin. Il a fait référence à une prédiction antérieure et a noté que Bitcoin pourrait encore atteindre 100 000 $ d’ici la fin de cette année ou en 2022. Fang a également mentionné que Bitcoin était une meilleure alternative en tant qu’alternative d’investissement.

Bitcoin évolue

Alors que Bitcoin était de plus en plus adopté en tant que classe d’investissement, Fang a également noté qu’il évoluait également en tant que réseau de paiement mondial. De plus, les fondamentaux de Bitcoin se sont renforcés. Il a également noté que Bitcoin n’avait pas encore été pleinement accepté en tant que classe de paiement, mais que ses fondamentaux se développaient.

Comme mentionné ci-dessus, Bitcoin a connu une forte croissance cette année en termes de valeur et d’adoption. La principale crypto-monnaie est désormais utilisée comme monnaie légale au Salvador, et un rapport récent a indiqué que le Zimbabwe envisageait également d’utiliser Bitcoin comme monnaie légale.

De plus, Bitcoin est également devenu un outil principal utilisé pour se protéger contre l’inflation. Ce cas d’utilisation a été attribué à la récente hausse des prix atteignant des sommets historiques de 69 000 $. Plus tôt cette année, des analystes avaient déclaré que le prix du Bitcoin atteindrait 100 000 dollars d’ici la fin de l’année. Alors que certains analystes sont toujours optimistes à ce sujet, la principale crypto-monnaie montre des signes de récession après sa chute actuelle à 59 000 $.

