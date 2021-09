Le service de rencontres sur Internet OKCupid a introduit un badge « pro-choix » en réponse à la nouvelle loi du Texas sur l’avortement.

Les utilisateurs peuvent ajouter le badge à leur profil de rencontre.

“Je suis amie avec des gens qui sont un peu plus conservateurs que moi, ou religieux et sur la clôture à propos de l’avortement, et c’est très bien”, a déclaré Sarah Lynn Robinson, coach de rencontres, à propos de sa décision de lui ajouter du contenu pro-choix. profil. “Mais je pense que votre partenaire est la seule personne dans votre vie qui devrait respecter les mêmes normes et la même morale. Je préfère être célibataire pour le reste de ma vie qu’être avec un gars qui ne soutient pas mon droit à l’autonomie corporelle.

Pour chaque personne qui ajoute le badge à son profil, OkCupid fera un don de 1 $ à Planned Parenthood.

OkCupid n’est pas la seule entreprise à avoir répondu à la nouvelle loi.

Apple «surveille» les contestations de la loi, tandis que Salesforce a récemment annoncé à des milliers d’employés qu’il relocaliserait les employés qui souhaitent quitter le Texas à cause de la loi.

“Ce sont des problèmes incroyablement personnels qui ont un impact direct sur beaucoup d’entre nous, en particulier les femmes”, a déclaré Salesforce aux employés de sa chaîne Slack. « Nous reconnaissons et respectons le fait que nous avons tous des points de vue profondément ancrés et différents. En tant qu’entreprise, nous sommes aux côtés de toutes nos femmes chez Salesforce et partout.

Lyft a déclaré que la loi est “incompatible avec les droits fondamentaux des personnes à la vie privée, nos directives communautaires, l’esprit du covoiturage et nos valeurs en tant qu’entreprise”.

« Nous voulons être clairs : les conducteurs ne sont jamais responsables de surveiller où vont leurs conducteurs ou pourquoi. Imaginez être un conducteur et ne pas savoir si vous enfreignez la loi en faisant conduire quelqu’un », indique le communiqué. « De même, les coureurs n’ont jamais à justifier, ni même à partager, où ils vont et pourquoi. Imaginez être une femme enceinte essayant de se rendre à un rendez-vous médical et ne sachant pas si votre chauffeur vous annulera par peur d’enfreindre une loi.

Uber a créé un fonds juridique pour défendre les conducteurs « mis en danger » par la loi.

« Les conducteurs ne devraient pas être mis en danger pour amener les gens là où ils veulent aller. L’équipe Uber est également présente et couvrira les frais juridiques de la même manière », a tweeté le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez votre représentant local et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Exigez également la dignité humaine et le droit à la vie et à une égale protection de la loi pour les plus vulnérables d’entre nous : les enfants, en particulier ceux qui ne sont pas encore nés. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.