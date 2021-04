OKEx ajoute la prise en charge de Lightning Network pour les dépôts et retraits BTC moins chers et plus rapides

OKEx

Crypto Exchange OKEx ajoute la prise en charge de Lightning Network pour des dépôts et des retraits BTC moins chers et plus rapides

Échange de crypto-monnaie OKEx a ajouté la prise en charge des dépôts et des retraits Lightning Network. L’intégration a été annoncée pour la première fois en février.

Avec cette intégration, OKEx apportera évolutivité, paiements instantanés et faible coût à ses utilisateurs. À partir de maintenant, il est en direct sur le site Web de bureau de l’échange, avec un support mobile à suivre bientôt. OKEx a tweeté,

«Si vous pensiez que la couche 1 de BTC était autre chose, attendez de pouvoir utiliser la couche 2 pour la première fois.»

Lancé en 2018, Lightning Network est une deuxième couche au-dessus du réseau Bitcoin qui facilite des transactions plus rapides et moins chères.

Sur OKEx, ce support devrait ramener le coût moyen des transactions Bitcoin à moins de 0,01 centime et le temps de confirmation moyen à seulement 1 à 3 secondes.

Au cours de l’année écoulée, un certain nombre d’échanges cryptographiques ont adopté Lightning Network dans le but de réduire les frais de dépôt et de retrait pour leurs clients. Avant qu’OKEx, Bitfinex, Bitstamp, OKCoin et River Financial annoncent l’intégration, tandis que Gemini et Coinbase n’ont pas encore fourni de support.

Kraken devrait également emboîter le pas cette année.

