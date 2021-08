OKEx présente COMP DeFi Staking ⋆ Crypto new media

L’échange de crypto-monnaie OKEx a maintenant lancé une nouvelle fonctionnalité pour le jalonnement COMP DeFi. Le service sera mis en ligne le 16 août 2021 à 10h00 UTC. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de placer le jalonnement COMP sur le réseau DeFi.

Pour accéder à cette fonctionnalité, les utilisateurs devront d’abord se rendre sur la page d’accueil OKEx. À partir de là, les clients doivent accéder à l’onglet « Finance », où un menu déroulant apparaîtra. Ils devront ensuite sélectionner l’option « Gagner ». Sur la page Web « gagner », les commerçants auront la possibilité de choisir COMP. Les utilisateurs peuvent choisir le jalonnement à partir de là et souscrire au montant qu’ils souhaitent mettre en jeu.

L’option de jalonnement COMP est également disponible sur l’application mobile OKEx. Les utilisateurs devront sélectionner l’onglet « Gagner ». À partir de là, ils pourront faire défiler les fonctionnalités pour trouver l’option COMP. Le reste du processus est similaire à celui du site Web. Les utilisateurs pourront choisir le montant exact qu’ils souhaitent miser sur COMP. Mais OKEx fonctionne uniquement à l’aide de protocoles tiers DeFi et n’assume aucune responsabilité en cas de perte d’actifs due au piratage, à la faillite ou à d’autres raisons.

OKEx est un échange de crypto-monnaie qui fonctionne depuis 2014. L’échange est basé à Malte. Il a d’abord été lancé à Hong Kong, mais a ensuite déménagé à Malte en raison de l’attitude favorable aux crypto-monnaies du gouvernement maltais. Les utilisateurs peuvent utiliser la plate-forme pour acheter et vendre des crypto-monnaies et échanger des jetons ICO. OKEx possède également son propre jeton numérique appelé OKB. Plus de 500 paires de devises différentes peuvent être négociées via la bourse OKEx. À l’heure actuelle, les services OKEx sont disponibles dans près de 100 pays à travers le monde.

Pour plus d’informations sur l’échange, lisez une revue OKEx pour trouver les frais de négociation et les devises et pays pris en charge sur l’échange.