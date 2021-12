OKEx Ventures et SYN CITY s’associent avec mob metaverse

El brazo de riesgo de un importante ecosistema de intercambio de criptomonedas y blockchain, OKEx, OKEx Blockdream Ventures y el juego de blockchain para ganar dinero SYN CITY, anunció una asociación para lanzar un ‘metaverso de la mafia’, según supo Invezz en un comunicado de presse. SYN CITY recevra des conseils en opérations, un système mondial de service client et d’autres ressources en tant que partenaire.

Introduction d’un système de gouvernance unique

SYN CITY, un jeu gratuit fondé par Roy Liu, ancien directeur commercial de Tron (TRX / USD), est le premier jeu de blockchain sur le thème du syndicat et des gangsters de l’histoire.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le métaverse de la foule proposé comprend Mafia-as-a-DAO (MaaD), un système de gouvernance unique qui incite chaque joueur en lui permettant de créer ou de rejoindre des syndicats. Les développeurs de SYN CITY incluent des vétérans du jeu d’Ubisoft, Disney, Gameloft, Roblox et EA.

OKEx Ventures prend en charge la technologie blockchain de pointe

OKEx Blockdream Ventures, l’organisme d’investissement d’OKEx.com, soutient l’innovation technologique de pointe en matière de blockchain et se concentre sur l’exploration des meilleurs projets de blockchain au monde. Il donne la priorité aux investissements de valeur structurelle à long terme et promeut le développement sain de l’industrie mondiale de la blockchain.

Engagé à aider les entrepreneurs

Avec un capital de départ de 100 millions de dollars US, OKEx Blockdream Ventures s’engage à aider les entrepreneurs parfaits à contribuer au développement de l’industrie de la blockchain en créant de grandes entreprises et en apportant une expérience historique et des ressources mondiales aux projets de blockchain.

Le co-fondateur de SYN CITY, Roy Liu, a déclaré :

Notre communauté en croissance exponentielle a maintenant une conscience claire et vitale de toutes les dimensions de l’interconnexion d’OKEx Blockdream Ventures avec le reste de l’écosystème blockchain. Il s’agit d’une alliance passionnante, car un fonds de jetons d’échange de premier plan apporte désormais une fongibilité réelle à l’un des rares genres impérissables parmi tous les produits de divertissement du monde entier.

SYN CITY et son approche unique

SYN CITY adopte une approche unique en tant que jeu entièrement gratuit à jouer et jouer pour gagner. Il a le soutien d’un certain nombre d’investisseurs et de sociétés de capital-risque de premier plan grâce à ce fait.

Le co-fondateur de Twitch, Justin Kan, et Robin Chan’s Goat Capital ont mené une ronde de financement de 8 millions de dollars quelques jours avant le lancement de la genèse de SYN CITY. Spartan Group, Animoca Brands et d’autres entités renommées ont apporté un soutien financier supplémentaire.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent