Okie Abroad de Matt Damon enseigne le français sur la tolérance ⋆ 10z viral

À Stillwater, l’Américain de Damon à l’étranger parvient à enseigner au français notoirement sophistiqué une chose ou deux sur la tolérance.

Le plus grand éloge que je puisse offrir pour un film de Matt Damon est qu’il vous élève, vous éloigne de l’endroit où vous êtes vers un autre monde meilleur où vous pouvez complètement oublier à quel point Matt Damon est ennuyeux dans la vraie vie.

Dans Stillwater, c’est un voyou : un vieux costaud avec un passé criminel, une casquette de camionneur croustillante et un tatouage de pygargue à tête blanche. Je m’attendais à un autre film à message stupide comme l’opus anti-fracking de Damon The Promised Land (2012), ou au moins une représentation condescendante d’un électeur de Donald Trump. J’ai donc été agréablement surpris que rien de tout cela ne soit dans le film. Trump est mentionné, mais une seule fois, et de manière non concluante. De plus, Damon disparaît dans le rôle, jouant ce gars exactement comme il devrait être joué : avec beaucoup de « Oui, madame » et aucune émotion que ce soit. Bravo.

Le film est un petit drame sinueux avec des éléments de thriller dont le plaisir réside dans le fait de ne pas savoir où il va. Bien dans la seconde moitié, je ne pouvais pas comprendre quel type de film je regardais. Est-ce une version art et essai d’un film d’action de Liam Nelson ? En quelque sorte, pendant un moment. Est-ce une petite histoire de rédemption sans sentiments, comme Tender Mercies ? En quelque sorte, pendant un moment. C’est aussi un conte policier américain, un poisson hors de l’eau, comme le film Frantic de Harrison Ford de Roman Polanski en 1986. Ce n’est pas tout à fait un pot-boiler et pas tout à fait un film oscarisé, bien que son scénariste-réalisateur, Tom McCarthy, ait remporté l’Oscar pour l’écriture de Spotlight. La capacité de Stillwater à déséquilibrer même un spectateur blasé jusqu’aux derniers instants est admirable.

Le personnage de Damon, Bill Baker, est essentiellement le père d’Amanda Knox, mais cette fois le crime a lieu à Marseille, en France, au lieu de l’Italie. La fille de Bill, Allison (Abigail Breslin, qui malgré ses dizaines de crédits à l’écran n’a encore que 25 ans), est une étudiante d’échange qui a passé cinq ans en prison après avoir été reconnue coupable d’avoir tué son amant, Lina, dans une querelle. Allison insiste sur le fait qu’elle est innocente, et elle vient de découvrir qu’il y a un homme dehors qui se vante d’avoir échappé au crime. Il n’y a aucune chance de rouvrir l’affaire sur un ouï-dire fragile, donc, sans formation de détective et sans capacité à parler français, Bill décide d’aller de l’avant et de trouver le vrai tueur lui-même.

Bill se lance dans le travail comme s’il n’y avait rien de plus difficile que de nettoyer des décombres ou de creuser un trou, des tâches avec lesquelles il est beaucoup plus familier, et le film établit un parallèle intelligent entre forage pour le pétrole et forage pour la vérité. McCarthy peint un paysage merveilleusement détaillé qui donne à Marseille un aspect encore plus sale et sinistre que lorsque Popeye Doyle a poursuivi fanatiquement Frog One dans French Connection II, mais ni lui ni Damon ne jouent la dissonance presque comique de regarder ce personnage pousser dans des endroits qui même le français moyen hésiterait à s’approcher.

L’élément du film qui est presque impardonnable est que Bill forme une relation étroite avec une actrice de théâtre moyenne nommée Virginie (Camille Cottin) et sa fille Maya (Lilou Siauvaud), qui l’invitent à rester dans leur appartement pendant qu’il trouve un travail. en construction à proximité. Pourtant, le film est si délibérément rythmé (deux heures et 20 minutes) que la relation se développe de manière organique au fil du temps, ce qui contribue à renforcer la plausibilité. Après un certain temps, le public commence à se rendre compte qu’une Française libérale qui vit dans un monde d’hommes artistiques qui portent des chignons masculins pourrait être fascinée par un Américain viril et dynamique qui, lorsqu’on lui demande s’il a une arme à feu, répond , « Pourquoi pas ? » (Il en a en fait deux.) Lorsqu’on lui a demandé s’il avait voté pour Trump, Bill a répondu qu’il n’avait pas voté du tout à cause de son casier judiciaire. Cela ressemble à une dérobade : ce type dégage une grande énergie MAGA. Mais on a l’impression qu’une fois que Virginie connaît Bill, ses sentiments pour Trump n’ont pas beaucoup d’importance pour elle. Le film n’essaie même pas de pousser l’idée qu’un Okie de 50 ans serait incapable de gérer l’homosexualité de sa fille.

C’est une force majeure de Stillwater : non seulement il rejette les stéréotypes habituels d’Hollywood sur l’Amérique de l’État rouge, mais il embrasse l’idée que nous avons tous une humanité commune et que nous ne devrions pas nous diaboliser les uns les autres sur la base d’une idéologie. Il y a un moment merveilleusement astucieux où nous rencontrons un Français raciste qui pense que les immigrés et les minorités devraient tous être enfermés par principe. Virginie, dégoûtée, dit qu’elle ne peut pas parler à un si déplorable, mais Bill, beaucoup moins enclin à se faire pousser les boutons sociologiques et donc beaucoup plus sage, repousse : Il y a toutes sortes de gens, explique-t-il, et parfois nous avons travailler avec ceux qui ne sont pas d’accord avec nous. L’ironie des Américains qui se définissent par leurs dons supposés pour la tolérance, c’est que la plupart d’entre eux ont si peu voyagé qu’ils ne savent pas que pratiquement tous les coins de la planète sont bien plus racistes que les États-Unis. niveaux de préjugés, la prétention est aussi risible que leurs ridicules petites Peugeot.

Croyez-le ou non, il s’agit d’un film dans lequel un redneck américain se rend dans le pays le plus notoirement sophistiqué de la planète et enseigne à ses citoyens une ou deux choses sur la tolérance. Bill fait des erreurs, mais pas parce que c’est une motte qui ne comprend pas la France. Ses défauts découlent d’attitudes très américaines à l’égard de l’honneur et de la justice, et le film n’ignore en aucun cas ce qu’il y a d’admirable chez eux.