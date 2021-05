Oklahoma City Thunder bat LA Clippers 117-112

17 mai 2021 à 05:54 CEST

Tonnerre d’Oklahoma City a été imposé à la maison LA Clippers 117-112 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs d’Oklahoma City Thunder ont été vaincus à domicile contre Jazz de l’Utah 93-109, tandis que les LA Clippers ont également perdu avec Houston Rockets par 122-115 et après le match, ils accumulent un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. Pour le moment Tonnerre d’Oklahoma City il serait exclu des Play-offs avec 22 matchs gagnés sur 72 joués. Pour sa part, LA Clippers continue aux barrages avec 47 victoires en 72 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de Tonnerre d’Oklahoma City, a atteint une différence de 13 points (23-10) et a terminé avec un 35-26. Après cela, au deuxième quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat partiel de 27-34. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 62-60 au compteur.

Au cours du troisième quart, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le résultat, a augmenté l’écart à un maximum de sept points (69-76) jusqu’à ce qu’elle se termine par un résultat partiel de 24-28 et un total de 86-88. Enfin, au cours du dernier trimestre, il y a eu à nouveau des alternances dans la lumière et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 31-24. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 117-112 pour les joueurs de l’équipe locale.

De plus, les joueurs de Tonnerre d’Oklahoma City qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Moïse Brown Oui Aleksej Pokusevski, qui a obtenu 24 points, trois passes et 18 rebonds et 29 points, deux passes et huit rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Daniel Oturu Oui Terance Mann pour ses actions dans le jeu, avec 13 points, deux passes et 12 rebonds et 19 points, une passe et deux rebonds respectivement.