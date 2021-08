Oklahoma proteste contre le masque, les mandats de vaccin attirent des centaines de personnes à Statehouse

Chantant, “USA! USA!” des centaines de personnes se sont rassemblées samedi à l’Oklahoma Statehouse à Oklahoma City pour protester contre les mandats de masque et de vaccin contre les coronavirus et se battre pour leur « liberté » de faire leur propre choix.

Les manifestants ont chanté des chants patriotiques à l’intérieur de la rotonde du bâtiment et brandissaient des pancartes avec des slogans tels que : « Pas de mandat de vaccination », « Mandat de liberté médicale » et « Protégez notre liberté » lors de la manifestation surnommée l’Oklahoma Freedom Rally, selon KOCO-TV dans l’Oklahoma Ville.

“Je ne veux pas que nous soyons mandatés pour des masques ou des vaccins parce que c’est notre droit de choisir ce qui est le mieux pour nous”, a déclaré un manifestant à FOX 25 d’Oklahoma City. “Alors, c’est pourquoi je suis ici – pour soutenir la liberté de choisir.”

Le Capitole de l’État de l’Oklahoma est visible à Oklahoma City. (iStock)

Ralliers a appelé le gouverneur Kevin Stitt, un républicain, à protéger l’Oklahomans de tout mandat. Le ministère de la Santé de l’État exhorte le public à se faire vacciner et bien qu’il ne soit pas en mesure de le mandater, certaines entreprises privées de l’État ont pris cette mesure, a rapporté la station.

“Je me suis habillé en EPI, je suis allé dans les voitures des gens, je les ai tamponnés puis inadaptés, j’ai ramené des échantillons au laboratoire, puis je me suis à nouveau habillé et je les ai testés pour COVID”, a déclaré Chezney Thompson, un phlébologue qui a assisté au rassemblement. FOX 25. “Je fais ça depuis deux ans, et maintenant, tout d’un coup, ils poussent ce vaccin ou ils vont me priver de mon gagne-pain.”

Le rassemblement a eu lieu alors que la variante delta continuait de se propager à travers l’État et le pays.

Le commissaire de l’État à la santé, le Dr Lance Frye, a rompu avec la recommandation des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis selon laquelle toutes les personnes, quel que soit leur statut vaccinal, portent des masques à l’intérieur.

“Il y a, encore une fois, certaines parties de notre état où, vous savez, il y a juste – ils n’ont tout simplement pas la densité de population et s’ils le sont – s’ils sont complètement vaccinés et se sentent dans un environnement sûr, alors je ne le ferais pas – je ne vais pas dire qu’ils doivent porter un masque », a-t-il déclaré, selon KOCO.

Un travailleur de la santé reçoit le vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19 à l’hôpital SSM Health St. Anthony à Oklahoma City, Oklahoma, le 16 décembre 2020. (.)

L’État est confronté à une contestation judiciaire concernant son interdiction des mandats de masque dans les écoles.

La manifestante Donna Teeter, qui a déclaré à FOX 25 que sa sœur pourrait perdre son emploi d’infirmière, a déclaré qu’elle espérait que Stitt publierait un décret interdisant les mandats jusqu’à ce que les législateurs puissent adopter une nouvelle législation.

“Nous ne pouvons pas tenir jusqu’à la prochaine session”, a-t-elle déclaré.