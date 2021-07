De toute évidence, le Hollywood Bowl est de retour. La première soirée officielle de la saison estivale du Los Angeles Philharmonic jeudi était, à presque tous égards, une première soirée typique de la saison du LA Phil Bowl. Gustavo Dudamel a dirigé. Une foule nombreuse était présente. L’orchestre ne fournit plus de décompte d’audience (on […] More