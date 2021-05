Okoye aura sa propre série dérivée sur Disney Plus

Le retour à Wakanda est de plus en plus une affaire en voie d’achèvement. Non seulement à cause de la suite de Black Panther, mais aussi au format télévisé. Et c’est que de nouveaux rapports indiquent qu’il y aura une série pour Disney Plus, centrée sur les origines d’Okoye, le chef de Dora Milaje et l’un des personnages les plus charismatiques de Black Panther.

Bien qu’en tant que tel Disney n’ait rien confirmé d’officiel, selon THR, le projet est déjà en cours et l’actrice Danai Gurira rejouera le rôle qu’elle a déjà joué dans le film susmentionné, ainsi que dans Avengers Infinity War et dans Avengers Endgame. Étant une série d’origine supposée, il est probable que nous verrons un monde avant même les événements de la guerre civile qui ont déclenché la présentation de Wakanda et du roi T’Challa.

Dans le film, nous voyons Okoye être l’un des soldats les plus fidèles du personnage de Boseman, ce qui la conduit même à affronter son mari lors du conflit final. Cependant, à propos de ses premières années, de sa vie, de la façon dont elle est devenue capitaine de la garde du roi et d’autres choses, rien n’est mentionné. Des raisons qui suffisent toutes pour que nous soyons tous enthousiasmés par une potentielle série centrée sur lui.

Source : CinéPremière