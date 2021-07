Oksana Chusovitina, la légende éternelle, dit au revoir aux Jeux après 29 ans de compétition

26/07/2021 à 18:39 CEST

Inès Sanchez

Oksana Chusovitina met fin à sa carrière d’olympienne pour devenir la légende éternelle. A 46 ans, il décide de mettre un terme à sa période sportive après avoir participé à huit éditions des Jeux Olympiques. La gymnaste ouzbèke a vécu à la première personne ces trois dernières décennies dans l’élite, dans une carrière qui a commencé avec l’or remporté à Barcelone en 1992 et dont elle a dit au revoir – au milieu des larmes et des applaudissements – au pavillon de Tokyo en tant que référence mondiale.

Oksana Chusovitina, gymnaste artistique avec le plus de participation aux Jeux Olympiques. Vous êtes admirable ! Le pavillon plein manquait à applaudir votre exploit mais de chez vous le monde s’est rendu à vos pieds. ♥ ️. # Tokyo2020 #OksanaChusovitina pic.twitter.com/hwRqMUluMA – 𝐂𝐢𝐝 (@almudenacid) 25 juillet 2021

De plus, ce qui est curieux dans sa carrière, c’est qu’il n’est pas satisfait des huit JO qu’il a disputés dans la discipline du saut d’obstacles, mais aussi Il a représenté trois pays différents. À ses débuts à Barcelone, avec l’URSS en désintégration, elle a participé en tant que sauteur de l’État unifié. Avec votre pays d’origine, Ouzbékistan, a participé à Atlanta 1996, Sydney 2000 et Athènes 2004. Avec l’Allemagne il a participé aux Jeux de Pékin en 2008 et aux Jeux de Londres en 2012. Cependant, il a de nouveau représenté son pays d’origine ces deux dernières éditions – il l’a fait à Rio en 2016 et il l’a refait à Tokyo – puisque je le voulais. gagner une médaille pour eux.

Mais L’histoire d’Oksana aurait pu se terminer bien plus tôt. La sauteur olympique est devenue mère en 1999 et son intention était de terminer son temps en tant qu’athlète d’élite au championnat de Sydney. Cependant, après que votre enfant est atteint de leucémie, a continué à rivaliser pour pouvoir lui donner le meilleur traitement Il a déménagé en Allemagne et a participé aux Jeux avec eux. Et même si son fils a récupéré, il était clair qu’il voulait continuer à jouer au plus haut niveau.

Il dit adieu aux pistes après avoir remporté deux médailles, une l’or en groupe à Barcelone et l’argent en individuel à Pékin, où elle s’est déjà imposée comme l’une des meilleures sauteurs féminins de la planète. À Tokyo, elle a foulé un pavillon olympique pour la dernière fois en tant que plus vieille athlète de tous les temps, reconverti en éternel olympien, et applaudi par les cavalières les plus reconnues de la scène internationale.