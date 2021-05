Ola complète la vaccination de plus de 50% des employés et des personnes à charge

Ola a terminé la vaccination des personnes de plus de 45 ans en avril et la campagne pour vacciner le reste a commencé au début de la semaine dernière après que le gouvernement a ouvert la vaccination pour tous les groupes d’âge de 18 ans et plus en mai.

La société locale de cyclo-hélicoptère en ligne Ola a annoncé mercredi qu’elle avait administré la première dose de vaccins à plus de 50% de ses employés et de leurs personnes à charge. En mars, Ola s’était engagée à fournir une vaccination gratuite à tous ses employés et à leurs personnes à charge ainsi qu’à ses sous-traitants, consultants, conseillers et leurs personnes à charge immédiates.

Ola a terminé la vaccination des personnes de plus de 45 ans en avril et la campagne pour vacciner le reste a commencé au début de la semaine dernière après que le gouvernement a ouvert la vaccination pour tous les groupes d’âge de 18 ans et plus en mai. La campagne se poursuit à Bengaluru où se trouvent la majorité des employés d’Ola et s’étendra à d’autres villes dans les semaines à venir à mesure que les approvisionnements en vaccins s’améliorent, a indiqué la société dans un communiqué.

Ola s’est associé à des hôpitaux de premier plan et a mis en place le camp de vaccination sur le campus d’Ola.

Rohit Munjal, CHRO du groupe chez Ola a déclaré : « La santé et la sécurité de nos employés sont primordiales et chez Ola, nous nous sommes concentrés sur une vision globale et un soutien significatif afin que nos employés et leurs proches puissent rester en bonne santé et en sécurité au travail ou à la maison. Nos efforts englobent non seulement les employés, mais notre communauté au sens large, y compris les entrepreneurs, les conseillers, les consultants ainsi que les chauffeurs et les consommateurs. »

Ola a également mis en place des installations de test sur le campus lui-même et chaque employé qui souhaite visiter le bureau doit obtenir un résultat de test négatif avant d’être autorisé à entrer. De plus, tout employé peut faire faire son test à tout moment en contactant l’équipe d’action Covid d’Ola qui planifiera le test à domicile. Tous les frais de test sont à la charge d’Ola. Au total, à ce jour, Ola a réalisé près de 15 000 tests RT-PCR.

En outre, la Fondation Ola a lancé la campagne O2forIndia pour fournir gratuitement des concentrateurs d’oxygène via l’application Ola. Les consommateurs peuvent se connecter à l’application Ola et demander un concentrateur d’oxygène.Ola récupérera ensuite le concentrateur via l’une de ses cabines et l’amènera à la porte du consommateur. Une fois que le consommateur ira mieux, Ola le récupérera et le préparera pour le prochain patient. Le concentrateur et le ramassage et le dépôt sont entièrement gratuits, a-t-il déclaré.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.