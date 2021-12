Ola et Uber obtiennent de mauvais résultats dans les conditions de travail, Flipkart en tête du classement : Fairwork Ratings

Les trois sociétés n’ont reçu aucun point sur un système de table à 10 points qui mesurait cinq paramètres, notamment une rémunération équitable, des conditions équitables, des contrats équitables, une gestion équitable et une représentation équitable.

Par Salman SH

Les sociétés de transport de taxis Ola, Uber et la start-up de logistique Porter ont obtenu de mauvais résultats dans le classement annuel Fairwork India Ratings 2021, qui examine les conditions de travail des employés de l’économie des concerts dans le pays. Les trois sociétés n’ont reçu aucun point sur un système de table à 10 points qui mesurait cinq paramètres, notamment une rémunération équitable, des conditions équitables, des contrats équitables, une gestion équitable et une représentation équitable.

Cette année, 11 plateformes ont été évaluées par l’équipe Fairwork India du Center for IT and Public Policy (CITAPP), International Institute of Information Technology Bangalore (IIITB), en partenariat avec le réseau mondial Fairwork. Pour chaque plate-forme, 19 à 20 entretiens avec des travailleurs ont été menés, répartis également entre Bengaluru et Delhi au cours de la période mai 2021 – novembre 2021

Les entreprises de livraison de nourriture, dont Zomato et Swiggy, ont toutefois progressé dans les classements Fairwork cette année. Swiggy, qui emploie plus de 250 000 travailleurs en Inde, a obtenu un score de 4 points tandis que Zomato, qui emploie environ 300 000 travailleurs, a obtenu 3 points sur l’échelle d’évaluation Fairwork.

La grande entreprise de commerce électronique Flipkart a dominé les classements avec un score de 7 points, suivie par Urban Company avec 5 points et la start-up de livraison d’épicerie BigBasket avec 4 points. La place de marché de commerce électronique Amazon, la plate-forme de livraison hyperlocale Dunzo et la plate-forme de soins de santé PharmEasy n’ont obtenu que 1 point chacune.

Fairwork India a déclaré que l’année dernière avait entraîné des « conséquences sociales et économiques sans précédent » sur les plateformes de l’économie des petits boulots au milieu du Covid-19. L’impact a varié selon les secteurs, les plates-formes de covoiturage étant les plus touchées en termes de demande de travail elle-même.

Le rapport mentionne que la demande pour le secteur du VTC a diminué en raison des restrictions de mobilité imposées par le gouvernement ou auto-imposées par les consommateurs, pour éviter le risque de contagion. « Cependant, ces restrictions de mobilité n’ont fait qu’augmenter la demande de plates-formes de livraison et de commerce électronique parmi ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas quitter leur domicile pour satisfaire leurs besoins personnels », a ajouté Fairwork India dans son rapport.

Bien que toutes les plates-formes n’aient pas connu une baisse de la demande, les revenus nets des travailleurs des concerts ont diminué sur toutes les plates-formes en raison de l’augmentation des coûts liés au travail tels que les coûts de carburant et les commissions de plate-forme. « Cette année, BigBasket, Flipkart et Urban Company se sont engagés à veiller à ce que tous les travailleurs de concert sur leurs plateformes gagnent au moins le salaire horaire minimum local après avoir pris en compte leurs coûts liés au travail », ajoute le rapport.

Bien que plusieurs plates-formes aient introduit des mesures de sécurité Covid-19 pour les travailleurs, ainsi que de nouvelles polices d’assurance, seules Flipkart et Urban Company ont obtenu des points en vertu du principe des « conditions équitables ». De plus, BigBasket, Flipkart, Swiggy et Zomato ont obtenu le point de base dans le cadre du paramètre des contrats équitables. Flipkart, Swiggy et Zomato ont modifié leurs contrats pour les travailleurs des concerts afin de réduire l’asymétrie des responsabilités entre les travailleurs des concerts et les plates-formes, ce qui leur a valu un point supplémentaire dans le paramètre « contrats équitables ».

Cependant, aucune des 11 plateformes n’a obtenu de points pour une « représentation équitable sur le lieu de travail ». Fairwork India a déclaré que la représentation par le biais d’un organisme collectif ou de syndicats est une dimension vitale de l’équité au travail.

« Il est déconcertant de constater qu’en dépit de la montée de la collectivisation des gig workers dans le pays, aucune des plateformes étudiées n’a exprimé la volonté de reconnaître un corps collectif de travailleurs. Aucune plate-forme n’a obtenu le point de base ou le point avancé (supplémentaire) sur ce principe », indique le rapport.

Les professeurs Balaji Parthasarathy et Janaki Srinivasan de l’Institut international des technologies de l’information, Bangalore, étaient les principaux chercheurs de l’équipe. Les chercheurs Mounika Neerukonda, Pradyumna Taduri, Amruta Mahuli, Kanikka Sersia et Funda Ustek-Spilda constituaient le reste de l’équipe.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.