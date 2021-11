Ola Financial Services étend ses activités d’assurance à l’international

Ola Financial Services (OFS) – une filiale d’Ola – cherche à étendre ses activités d’assurance à l’international pour soutenir le service de mobilité de l’entreprise grâce à des produits conçus pour les marchés du Royaume-Uni, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (ANZ).

La société mère d’Ola, ANI Technologies, a déclaré qu’OFS a connu une année mouvementée (FY21) avec l’impact de facteurs externes sur l’environnement de prêt en général et le double impact sur les activités de mobilité et ses retombées sur la marque OlaMoney.

« OFS a réussi à contrôler son risque et à limiter son exposition à la détérioration de l’environnement de crédit en prenant des mesures proactives pour réduire le risque », a déclaré ANI Technologies dans un document réglementaire déposé auprès du Registrar of Companies (RoC).

OFS a lancé une multitude de nouveaux produits et capacités dans les activités de prêt et d’assurance et a encore approfondi ses partenariats avec les principaux commerçants de l’écosystème, a-t-il ajouté.

Ola n’a pas répondu aux questions envoyées par courrier électronique.

« OFS développera l’activité d’assurance à l’échelle internationale pour soutenir les opérations de l’activité de mobilité grâce à des produits d’assurance innovants conçus pour les marchés britannique et ANZ.

« OFS lancera de nouvelles fonctionnalités à l’instrument » payer plus tard « pour le rendre plus attrayant pour le public cible », indique le dossier.

OFS élargit sa gamme de produits en lançant de nouvelles offres de prêt sous la forme de prêts à deux roues, à quatre roues et personnels pour offrir un écosystème complet de produits financiers au client, a-t-il ajouté.

« Grâce à ces axes de croissance, OFS générera des résultats financiers réguliers et durables et aura un impact positif sur vos clients, vos parties prenantes et l’écosystème », note le dossier.

Comme de nombreux autres secteurs, les entreprises de covoiturage ont également été affectées par la pandémie de COVID-19 qui a confiné les gens chez eux. Avec des bureaux fermés et un nombre minimal de personnes comme les travailleurs de première ligne autorisés à voyager, les agrégateurs de taxis ont vu leurs revenus baisser fortement l’année dernière.

Ola a déclaré son premier bénéfice d’exploitation de 89,82 crores de Rs pour 2020-21 sur une base autonome (activité de covoiturage), tandis que les revenus ont diminué de 65% à 689,61 crores de Rs au milieu des blocages induits par COVID-19.

Sur une base consolidée (y compris les activités de livraison de nourriture et de services financiers), la perte opérationnelle d’ANI Technologies s’est réduite à 429,20 crores de Rs au cours de l’exercice 21, tandis que les revenus ont diminué de 63% à 983,15 crores de Rs.

