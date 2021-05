Ola fournira des concentrateurs d’oxygène gratuitement via l’application

«Grâce à cette initiative, nous fournirons des concentrateurs d’oxygène à ceux qui se rétablissent ou s’isolent chez eux, juste à leur porte. Nous espérons que l’accès plus facile à l’oxygène soulagera la détresse de nombreux patients », a déclaré Atul Satija, PDG et fondateur 2.0 de GiveIndia.

La Fondation Ola, la branche philanthropique de la société Ola, a annoncé lundi un partenariat avec GiveIndia pour fournir gratuitement des concentrateurs d’oxygène aux consommateurs via l’application Ola.

Le service sera déployé à Bangalore cette semaine avec un ensemble initial de 500 concentrateurs d’oxygène. Ola et GiveIndia l’étendront à travers le pays avec jusqu’à 10 000 concentrateurs dans les semaines à venir.

Les consommateurs pourront se connecter à l’application Ola et demander un concentrateur d’oxygène en fournissant quelques détails de base. Une fois soumise, la demande sera validée et Ola récupérera alors le concentrateur via l’une de ses cabines avec un chauffeur spécialement formé et l’amènera à la porte du consommateur.

Une fois que le patient s’est amélioré et qu’il n’a plus besoin du concentrateur, Ola reprendra l’appareil et le retournera à GiveIndia pour qu’il soit prêt pour le prochain patient qui en aura besoin. Toute cette expérience sera transparente et le concentrateur d’oxygène, ainsi que la livraison et le ramassage à domicile, seront entièrement gratuits pour les consommateurs.

Bhavish Aggarwal, président et chef de la direction du groupe Ola, a déclaré: «Nous devons nous unir et aider nos communautés en ces temps sans précédent. Avec l’initiative O2ForIndia en partenariat avec GiveIndia, nous fournirons un accès gratuit et facile aux concentrateurs d’oxygène à ceux qui en ont besoin. Nous espérons que cette initiative apportera un soutien indispensable en ces temps très difficiles et aidera à atténuer la douleur et l’anxiété parmi les personnes touchées.

