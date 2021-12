Ola Osundairo nie que Jussie Smollett prétende qu’il est homophobe, a travaillé le défilé de la fierté

Jussie SmollettL’affirmation de l’un des frères d’Osundairo est homophobe – et cela l’a motivé à mener à bien l’attaque présumée – se fait abattre devant le tribunal par le frère lui-même, qui a apporté des photos de Pride comme preuve.

Ola Osundairo — l’un des témoins vedettes de l’accusation, avec son frère Abel — a témoigné jeudi à Chicago, affirmant qu’il respectait la communauté gay et avait travaillé comme videur dans un club gay appelé Boystown.

Il s’est arrêté avant de laisser tomber le vieux trope « J’ai des amis gays », mais a dit qu’il avait été jusqu’aux genoux dans les célébrations de la fierté. Le jury s’est vu montrer une photo de 2015 d’un de ces moments – Ola a déclaré qu’il « distribuait des préservatifs et se pliait » alors qu’il était habillé en guerrier troyen.

Trouver? Des préservatifs ? Troyen? Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de caméras dans le tribunal, nous n’avons donc pas vu la photo en question.

Pour ce qui est de Abel Osundairo … il a pris la parole et s’est fait griller par l’avocat de Smollett au sujet de sa prétendue relation sexuelle avec la star de « Empire ». Shay Allen demandé quand ils ont commencé à sortir ensemble, et Abel a répondu qu’ils ne l’ont jamais fait. Il a également nié qu’il y ait eu des tensions sexuelles entre eux et il ne considérait Jussie que comme un ami.