Olaf Scholz : un homme politique du SDP sera élu chancelier allemand en remplacement d’Angela Merkel | Politique | Nouvelles

Selon les médias allemands, le SPD, les Verts et le FDP entameront des négociations formelles de coalition cet après-midi. Avant le début des pourparlers officiels sur les feux tricolores, les secrétaires généraux du SPD et du FDP, Lars Klingbeil et Volker Wissing, ainsi que le directeur général des Verts Michael Kellner, se sont présentés devant la presse.

Klingbeil a annoncé que les 22 groupes de travail commenceront leurs travaux mercredi prochain et devraient soumettre leurs premiers articles d’ici le 10 novembre.

Les principaux groupes de négociation clarifieraient ensuite les derniers détails de l’accord de coalition.

« Les pourparlers d’exploration nous ont donné du courage », a déclaré le secrétaire général du FDP, Volker Wissing.

Les obstacles ont déjà été franchis. Un accord de coalition avec le SPD et les Verts devrait être en place d’ici la fin novembre.

Le nouveau chancelier fédéral, Olaf Scholz, devrait ensuite être élu dans la semaine du 6 décembre. « C’est ambitieux. »

Selon le directeur fédéral des Verts Michael Kellner, les Verts sont optimistes quant aux pourparlers de coalition. Cela ressort également du fait qu’Olaf Scholz devrait être élu chancelier dès la semaine du 6 décembre, a déclaré Kellner.

Les partis des feux de circulation SPD, Verts et FDP veulent prendre le pouvoir au cours de la deuxième semaine de décembre.

Plus à venir…

Reportage supplémentaire par Monika Pallenberg