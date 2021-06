Olaf Wildeboer, nouvel entraîneur de la RFEN en RCA de San Cugat

16/06/2021 à 19h45 CEST

.

L’ancien nageur olympique espagnol Olaf Wildeboer sera le nouveau directeur du Centre national CAR RFEN de San Cugat del Vallés (Barcelone), comme l’a annoncé ce mercredi la Fédération espagnole de natation.

Wildeboer, fils de l’entraîneur Paulus Wildeboer et frère de Aschwin Wildeboer, leader mondial du 100 dos, remplacera le Français Fred Vergnoux, qui rejoindra le CN Metropole à Las Palmas de Gran Canaria en septembre prochain.

Olaf Wildeboer, qui a travaillé comme entraîneur au Danemark ces dernières années, est convaincu qu’il peut aider à amener la natation espagnole à la place “là où elle le mérite”.

“Ma famille doit beaucoup au pays qui nous a accueillis en son temps et je pense que le moment est venu de rembourser cette dette”, a déclaré Wildeboer dans des déclarations publiées par la Fédération espagnole.

« En même temps, je crois fermement au projet sportif et à la vision que Luis Villanueva, Sean Kelly et Ricardo Barrera ont commencé à mettre en œuvre dans la natation espagnole. Je connais le niveau et le potentiel qui existent en Espagne et je suis très heureux de faire partie d’un projet aussi ambitieux & rdquor;, a conclu Wildeboer, demi-finaliste du 200 m libre aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004.