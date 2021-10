Olano : « . J’ai pris ma retraite à 33 ans quand j’ai vu le traitement qu’Indurain a subi. »

14/10/2021 à 20:02 CEST

Abraham Olano (Anoeta, Guipúzcoa, 51 ans), est récupéré dans les jaimas de l’Erg Chebbi de l’étage dunaire de l’Erg Chebbi. Champion du monde 1995 sur route et contre-la-montre en 1998 et vainqueur de la Vuelta’98, souffre et profite à parts égales du Titan Desert pour sa quatrième participation. Ses sensations de cycliste « anonyme » et ses souvenirs, donnent à récupérer des émotions.

Olano a assisté à . devant les dunes dorées monumentales près de Marzouga. Brûlé par le soleil, il a exprimé son admiration pour la nouvelle génération du cyclisme actuel avec les Pogacar, Van der Poel et Van Aert, il s’est retrouvé face à Valverde et s’est souvenu de sa retraite à 33 ans, « avant de devoir passer par l’apéro et la critique que Miguel Indurain a dû subir « avant de raccrocher le vélo dans cette Vuelta de 1996.

.- Question. Au milieu du désert, on suppose qu’il n’aura pas découvert que le parcours du Tour de France a été présenté aujourd’hui.

.- Réponse.- Je n’en ai même pas entendu parler. Normalement c’est qu’au final tout dépend des jours de la montagne reine et des chronos. Ce que je vois clairement, c’est que dans le cyclisme actuel « il faut se démarquer dans quelque chose, que ce soit dans le contre-la-montre ou en montagne », sinon il n’y a rien à faire ».

.- Q. Comment s’est passé l’étape des dunes ?

.- R. Eh bien, ce qui se passe, c’est qu’au bout des 4 km de sable, c’est devenu une boule. J’ai eu du mal, j’ai souffert, tu vois que certains naviguent et tu t’enfonces dans le sable parce que certains d’entre nous ont un certain poids.

SUR LE TITAN VOUS VOYEZ QUE LA VIE EST SIMPLE QU’IL N’Y PARAÎT

.- Q. Un jour après avoir terminé le quatrième Titan Desert, que vous apporte l’expérience de participer à ce type de test ?

.- A. Je viens parce que Melcior Mauri m’appelle. C’est une belle expérience. Je me prépare généralement pour la course, je ne fais pas de série mais j’essaie de bien finir. Le paysage est magnifique, rien à voir avec les scènes de route. Ensuite, il y a la cohabitation dans les jaïmas, c’est une façon d’être avec les gens qui m’ont soutenu quand j’étais professionnel. C’est un moment pour être reconnaissant pour ce traitement.

.-Q.- Que pensez-vous quand vous parcourez les villes et voyez le mode de vie de ses habitants?

.- A.- Cela me fait penser à la société dans laquelle nous vivons. On change très vite pour le bien, mais dans ces endroits on voit que la vie est bien plus simple qu’il n’y paraît et qu’on peut vivre avec moins. »

.-Q.- Vous travailliez comme technicien au Gabon.

.-A.- C’était une bonne expérience, mais c’était difficile d’avancer car les politiques ne veulent pas que tu avances, il n’y avait pas de moyens, il faut des vélos, sinon il est impossible d’évoluer.

Q.- Aimez-vous le cyclisme sur route actuel ?

.R.- Il y a des gens talentueux, mais les jeunes avec les réseaux sociaux croient qu’ils sont des figures et cela nuit à leur évolution. Juan Ayuso peint bien, mais Enric Mas a également peint. Dans quelque chose, vous devez être le meilleur, sinon, aujourd’hui vous ne faites rien, vous ne pouvez vous battre que pour des positions. Nous sommes en Espagne à une époque d’attente, il y a des jeunes qui promettent.

.-Q.- Parmi les coureurs actuels, qui vous surprend ?

.R.- Ils me surprennent tous car ils ne se cachent pas, ils ouvrent les gaz à 60 km de la ligne d’arrivée et roulent à plein régime. C’est un cyclisme risqué, ce sont des coureurs qui attaquent plus, ils sont très offensifs. Parfois, ils se lancent même dans des attaques pour rechercher la faiblesse de leurs rivaux.

JE VAIS PRENDRE SA RETRAITE À 33 ANS POUR VOIR COMMENT L’INDURAIN A ÉTÉ TRAITÉ

.-Q.- Qu’as-tu à dire sur la légende de ton titre mondial en Duitama’95 et ta relation avec Miguel Indurain ?

.- A.- J’ai toujours eu de bonnes relations avec Miguel. Lors de cette Coupe du monde, Miguel a joué dans le tour précédent et je lui ai couvert le dos. Il a changé le volant rapidement et quand il est arrivé dans le groupe, Koninshev a attaqué et il était énervé parce qu’ils en ont profité pour attaquer. Cela ne lui convenait pas. Puis j’ai attaqué et crevé à 1 800 mètres de la ligne d’arrivée. Miguel a contrôlé derrière et je suis allé au sommet pour gagner.

.-P- Actuellement, Valverde tire toujours le train du cyclisme espagnol à 41 ans, et vous avez pris votre retraite à 33 ans.

.R.- J’ai vu comment ils ont traité Miguel dans les médias, je pense qu’ils l’ont maltraité, il a été très critiqué pour son retrait de la Vuelta. Je pensais que je ne voulais pas boire ce verre. Je pensais que si Miguel avait été traité comme ça, je… je ne sais pas ce qui serait arrivé. J’ai préféré le laisser.

.- Q.- Et que pensez-vous de Valverde ?

.-R.- Je lui tire mon chapeau pour sa carrière. Il a un grand mérite, lui et son groupe murcien (rires).