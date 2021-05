Olaplex envisage de faire appel de la dernière décision de justice dans le procès de L’Oréal – WWD

Olaplex prévoit de faire appel d’une récente décision de justice annulant un jugement que la société avait gagné contre L’Oréal.

Plus tôt ce mois-ci, la Cour d’appel américaine du circuit fédéral a annulé un jugement de 66 millions de dollars qu’Olaplex avait remporté contre L’Oréal pour détournement de secret commercial, violation d’un accord de non-divulgation et contrefaçon de brevet.

Dans un communiqué, Tiffany Walden, directeur des opérations et directeur juridique d’Olaplex, a déclaré: «Alors que L’Oréal a réussi à plaider en faveur d’un renversement juridique technique du verdict de secret commercial en appel, nous maintenons la décision unanime des jurés sur la réclamation après entendre tous les faits et preuves dans cette affaire. La Cour d’appel fédérale de circuit a confirmé la validité des principales revendications que L’Oréal a déjà une fois été reconnu pour enfreindre volontairement et empêcher L’Oréal de les contester davantage. Olaplex attend avec impatience l’opportunité de prouver à nouveau l’infraction volontaire de L’Oréal dans le nouveau procès de son cas et fera appel de la décision du Circuit fédéral relative au vol de secrets commerciaux.

Un porte-parole de L’Oréal n’a pas retourné une demande de commentaire par temps presse.

Olaplex a intenté plusieurs poursuites contre L’Oréal sur différents marchés, affirmant que certains produits de Matrix, Redken et L’Oréal Professionnel enfreignaient des brevets. La marque a déclaré dans des documents judiciaires qu’elle avait entamé des négociations de fusion et d’acquisition avec L’Oréal et qu’au cours de ce processus, L’Oréal avait eu accès à des informations exclusives sur les formulations de produits d’Olaplex, mais qu’un accord ne s’est jamais concrétisé.

Olaplex appartient désormais à la société de capital-investissement Advent International, qui a racheté la marque en 2019.

